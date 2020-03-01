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«Золотого медведя» Берлинале получил иранский фильм «Зла не существует»

01.03.2020 01:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный приз Берлинале — «золотого медведя» — получил иранский фильм «Зла не существует». Решение жюри объявлено в субботу, 29 февраля. Мохаммад Расулоф показывает четыре истории о непростом человеческом выборе. Сам Расулоф находится в Иране, с 2017 года ему по политическим причинам запрещен выезд из страны, награду получила его дочь.


Фото: Reuters

Это уже третий иранский фильм в истории Берлинале, отмеченный высшей наградой. Второй по значимости приз — гран-при жюри — получил американский фильм Элизы Хиттман «Никогда, редко, иногда, всегда», показывающий подростковую драму про аборт.

Скандальный фильм получил приз

Одного из «серебряных медведей» также получил скандальный фильм российского режиссера Ильи Хржановского «Дау.Наташа», он награжден за работу известного немецкого оператора Юргена Юргеса. Хржановского обвиняли в том, что в процессе съемок фильма, вероятно, имело место реальное изнасилование, которое показано в картине.

Приз зрительских симпатий получил документальный фильм американского режиссера Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню». Он рассказывает о том, как российские активисты занимались эвакуацией геев из Чечни, которым грозила тюрьма, избиения или смерть.

 
 
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Одного из «серебряных медведей» получил скандальный фильм «Дау.Наташа», фильм «Добро пожаловать в Чечню» удостоился приза зрительских симпатий.
 
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