Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошел концерт, организованный прихожанами храма Святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина Несвижского благочиния. Концерты с участием прихожан Солтановщинского храма проходят в доме-интернате ежеквартально. Эта работа ведется в рамках запланированных мероприятий, согласованных с руководством учреждения.





Большую роль в проведении концерта сыграли педагоги Солтановщинского УПК д/с-СШ, местных сельского клуба и библиотеки. Собравшимся свое мастерство показали учителя, школьники и участники любительского творчества сельского клуба.

В начале встречи с приветственным словом выступил настоятель прихода протоиерей Олег Абрамович.

В своем выступлении священнослужитель от лица собравшихся выразил особую благодарность культработникам, самодеятельным артистам, педагогам и учащимся УПК аг. Солтановщина за их бескорыстное творчество.

В конце мероприятия всем собравшимся вручили символические подарки, изготовленные учениками школы.

Хочется отметить, что школьники и артисты любительского творчества из Солтановщины радуют своим талантом не только проживающих в доме-интернате, но и своих односельчан, участвуют в районных и областных мероприятиях и программах. Ими также был дан концерт для проживающих в отделении круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов аг. Леоновичи.

«НН».