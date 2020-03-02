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Сотрудники Лувра отказались открыть музей из-за коронавируса
02.03.2020 05:58 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники Лувра отказались открыть музей утром в воскресенье, 1 марта, из-за угрозы коронавируса. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на профсоюз CGT, 300 человек, которые должны были выйти на работу, приняли это решение почти единогласно, посчитав опасность заражения «реальной», пишет
«Сотрудники музея, а в особенности смотрители залов, находятся на „первой линии“. Они воспользовались своим правом не выходить на работу», —
Профсоюз CGT предложил принять меры для того, чтобы защитить сотрудников музея от заражения. В частности, его представитель Кристиан Галани потребовал вернуть стеклянные витрины на кассы и раздать всем работникам антибактериальный гель.
Согласно французскому законодательству, сотрудник имеет право отказаться от исполнения своих обязанностей в том случае, если его жизни и здоровью грозит «серьезная и неизбежная» опасность. При этом он полностью сохраняет свою зарплату и не может быть подвержен санкциям.
По данным агентства France-Presse, администрация Лувра организовала собрание для того, чтобы рассказать смотрителям музея об опасностях коронавируса. В воскресенье самый посещаемый в мире музей не открылся.
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300 человек, которые должны были выйти на работу, приняли это решение почти единогласно, посчитав опасность заражения «реальной».
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