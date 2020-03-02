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Сотрудники Лувра отказались открыть музей из-за коронавируса

02.03.2020 05:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Лувра отказались открыть музей утром в воскресенье, 1 марта, из-за угрозы коронавируса. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на профсоюз CGT, 300 человек, которые должны были выйти на работу, приняли это решение почти единогласно, посчитав опасность заражения «реальной», пишет RFI.


Фото: Reuters

«Сотрудники музея, а в особенности смотрители залов, находятся на „первой линии“. Они воспользовались своим правом не выходить на работу», — отметила в комментарии France Info секретарь профсоюза SNAC-FSU Culture Селин Альсазар. По ее словам, работники захотели «лучше понять риски» до того, как открыть музей для посетителей.

Профсоюз CGT предложил принять меры для того, чтобы защитить сотрудников музея от заражения. В частности, его представитель Кристиан Галани потребовал вернуть стеклянные витрины на кассы и раздать всем работникам антибактериальный гель.

Согласно французскому законодательству, сотрудник имеет право отказаться от исполнения своих обязанностей в том случае, если его жизни и здоровью грозит «серьезная и неизбежная» опасность. При этом он полностью сохраняет свою зарплату и не может быть подвержен санкциям.

По данным агентства France-Presse, администрация Лувра организовала собрание для того, чтобы рассказать смотрителям музея об опасностях коронавируса. В воскресенье самый посещаемый в мире музей не открылся.

 
 
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300 человек, которые должны были выйти на работу, приняли это решение почти единогласно, посчитав опасность заражения «реальной».
 
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