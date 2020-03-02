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В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца»

02.03.2020 — Новости Культуры | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца»

Фото Елены АНАНИЧ.

В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца» В районном центре ремёсел состоялся отчетный концерт фольклорного коллектива «Калядзіца»

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