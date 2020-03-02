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Белоруска спела хит Тины Король и попала к ней в команду на украинском песенном шоу
02.03.2020 10:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая стала участницей 10 сезона украинского шоу «Голос Країни».
Видео:
На слепых прослушиваниях Анна исполнила песню Тины Кароль «Полюс притяжения». К ней повернулись все наставники — Dan Balan, Потап, Monatik и Настя Каменских. Последняя сразу узнала белоруску, ведь Трубецкая являлась ее ученицей на шоу «X-Фактор».
— Вы спели лучше, чем я! — заявила после выступления Анны Тина Кароль. В результате белоруска попала именно в ее команду.
Также в шоу принимают участие еще два белоруса: Александра Горупа (в команде Dan Balan) и Никита Ходас (в команде Monatik).
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20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая стала участницей 10 сезона украинского шоу «Голос Країни».
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