Белоруска спела хит Тины Король и попала к ней в команду на украинском песенном шоу

Источник материала: Tut.by

20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая стала участницей 10 сезона украинского шоу «Голос Країни».

Видео: Голос країни

На слепых прослушиваниях Анна исполнила песню Тины Кароль «Полюс притяжения». К ней повернулись все наставники — Dan Balan, Потап, Monatik и Настя Каменских. Последняя сразу узнала белоруску, ведь Трубецкая являлась ее ученицей на шоу «X-Фактор».

— Вы спели лучше, чем я! — заявила после выступления Анны Тина Кароль. В результате белоруска попала именно в ее команду.

Также в шоу принимают участие еще два белоруса: Александра Горупа (в команде Dan Balan) и Никита Ходас (в команде Monatik).