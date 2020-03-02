Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»

Источник материала: Tut.by

Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big. Такое решение принял российский Первый канал, сообщается на сайте телекомпании.

— Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены, — сказал основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.