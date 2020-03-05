Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Источник материала: Tut.by

Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1982-1991 годах, умер на 101-м году жизни. Об этом сообщила в среду перуанская радиостанция RPP со ссылкой на заявление сына дипломата.



Хавьер Перес де Куэльяр. Фото: пресс-центр ООН

По его информации, де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.

Перес де Куэльяр занимал пост генсека ООН с 1982 по 1991 годы.