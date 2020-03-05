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Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
05.03.2020 06:28 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1982-1991 годах, умер на 101-м году жизни. Об этом сообщила в среду перуанская радиостанция
По его информации, де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.
Перес де Куэльяр занимал пост генсека ООН с 1982 по 1991 годы.
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Хавьер Перес де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.
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