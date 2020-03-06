ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла певица Ирина Шикунова

06.03.2020 13:42 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Оперная певица, народная артистка Беларуси Ирина Шикунова умерла на 80 году жизни, сообщил телеграм-канал Национального театра оперы и балета.


Ирина Шикунова. Фото: архив Национального театра оперы и балета

Ирина Шикунова родилась в 1940 году в современном Любанском районе. а 1964 году закончила Белорусскую консерваторию и была распределена в Театр оперы и балета Беларуси, где на протяжении четверти века была ведущей солисткой. Стажировалась в миланском театре Ла Скала (1970−1971).

Шикунова исполнила более 30 крупных партий. В национальном репертуаре — это Марфочка («Алеся» Евгения Тикоцкого), Оксана, Светлана («Когда опадают листья», «Колючая роза» Юрия Семеняко), Ирина («Седая легенда» Дмитрия Смольского), а также Галька (в одноименной опере уроженца Беларуси Станислава Монюшко).

Видео: Беларусь 3

В мировом репертуаре — Татьяна, Иоланта, Лиза («Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама» Петра Чайковского), Виолетта, Дездемона, Елизавета («Травиата», «Отелло», «Дон Карлос» Джузеппе Верди), Марфа, Купава («Царская невеста», «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова), Ярославна («Князь Игорь» Александра Бородина), Маргарита («Фауст» Шарля Гуно), Эльза («Лоэнгрин» Рихарда Вагнера), Донна Анна, Графиня («Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта) и другие.

С 1989 года преподавала на кафедре пения Белорусской академии музыки. Среди ее учениц солистки Национального театра оперы и балета Татьяна Петрова, Елена Сало и Инна Русиновская, солистка Белорусского музыкального театра Светлана Мациевская.


Ирина Шикунова. Фото: архив Национального театра оперы и балета

Шикунова являлась представительницей знаменитой белорусской оперной династии. В Оперном театре также работали ее муж, певец Владимир Генералов.

— Часто случалось, что Ирине Шикуновой и Владимиру Генералову приходилось петь ведущие женские и мужские партии в одних и тех же операх — ее лирико-драматическое сопрано и его драматический баритон сливались, вели слушателя в волшебный мир красоты, любви, верности, — писала критик Лидия Савик.


Ирина Шикунова. Фото: архив Национального театра оперы и балета

В Оперном также работали брат мужа, народный артист Беларуси Анатолий Генералов. Жена Анатолия, Нина Рожнова, заслуженная артистка Беларуси, являлась концертмейстером театра.

Дочь Ирины Шикуновой, Ольга Гинтовт и ее муж, Сергей Гинтовт, также стали оперными певцами и сделали карьеру за границей (TUT.BY делал с ними большое интервью).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперная певица, народная артистка Беларуси Ирина Шикунова умерла на 80 году жизни
 
Новости дня
Новости культуры
 
Акробат прошел по тросу над кратером действующего вулкана. Посмотрите, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика