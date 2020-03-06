Умерла певица Ирина Шикунова

Источник материала: Tut.by

Оперная певица, народная артистка Беларуси Ирина Шикунова умерла на 80 году жизни, сообщил телеграм-канал Национального театра оперы и балета.



Ирина Шикунова. Фото: архив Национального театра оперы и балета

Ирина Шикунова родилась в 1940 году в современном Любанском районе. а 1964 году закончила Белорусскую консерваторию и была распределена в Театр оперы и балета Беларуси, где на протяжении четверти века была ведущей солисткой. Стажировалась в миланском театре Ла Скала (1970−1971).

Шикунова исполнила более 30 крупных партий. В национальном репертуаре — это Марфочка («Алеся» Евгения Тикоцкого), Оксана, Светлана («Когда опадают листья», «Колючая роза» Юрия Семеняко), Ирина («Седая легенда» Дмитрия Смольского), а также Галька (в одноименной опере уроженца Беларуси Станислава Монюшко).

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В мировом репертуаре — Татьяна, Иоланта, Лиза («Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама» Петра Чайковского), Виолетта, Дездемона, Елизавета («Травиата», «Отелло», «Дон Карлос» Джузеппе Верди), Марфа, Купава («Царская невеста», «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова), Ярославна («Князь Игорь» Александра Бородина), Маргарита («Фауст» Шарля Гуно), Эльза («Лоэнгрин» Рихарда Вагнера), Донна Анна, Графиня («Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта) и другие.

С 1989 года преподавала на кафедре пения Белорусской академии музыки. Среди ее учениц солистки Национального театра оперы и балета Татьяна Петрова, Елена Сало и Инна Русиновская, солистка Белорусского музыкального театра Светлана Мациевская.



Ирина Шикунова. Фото: архив Национального театра оперы и балета

Шикунова являлась представительницей знаменитой белорусской оперной династии. В Оперном театре также работали ее муж, певец Владимир Генералов.

— Часто случалось, что Ирине Шикуновой и Владимиру Генералову приходилось петь ведущие женские и мужские партии в одних и тех же операх — ее лирико-драматическое сопрано и его драматический баритон сливались, вели слушателя в волшебный мир красоты, любви, верности, — писала критик Лидия Савик.



Ирина Шикунова. Фото: архив Национального театра оперы и балета

В Оперном также работали брат мужа, народный артист Беларуси Анатолий Генералов. Жена Анатолия, Нина Рожнова, заслуженная артистка Беларуси, являлась концертмейстером театра.

Дочь Ирины Шикуновой, Ольга Гинтовт и ее муж, Сергей Гинтовт, также стали оперными певцами и сделали карьеру за границей (TUT.BY делал с ними большое интервью ).