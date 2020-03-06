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Акробат прошел по тросу над кратером действующего вулкана. Посмотрите, как это было

06.03.2020 12:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаменитый акробат Ник Валленда совершил экстремальную прогулку над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа. Длина металлического троса составила 550 метров. Ник прошел по нему за 31 минуту, сообщает канал NDT.

Видео: NTDRussian

Валленда выполнил трюк со страховкой. Ему также пришлось надеть респиратор и защитные очки. Над кратером с огненной магмой поднимаются ядовитые газы. Даже трос пришлось натягивать непосредственно перед выступлением, чтобы его не разъело токсичными испарениями.

За несколько метров до противоположного края Валленда избавился от очков и респиратора и завершил трюк пробежкой.

Ник — представитель седьмого поколения цирковой династии Валленда. Он прошелся над Ниагарским водопадом и над Гранд-Каньоном.

 
 
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Знаменитый акробат Ник Валленда совершил экстремальную прогулку над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа. Длина металлического троса составила 550...
 
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