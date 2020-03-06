|
Женщин Пинского района поздравили с 8 Марта праздничным концертом (фоторепортаж)
06.03.2020 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Традиционный праздничный концерт, посвященный Дню женщин, состоялся в канун 8 Марта в Оснежицах.
Фото Натальи Милевской
Подпишитесь на «Полесскую правду»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Традиционный праздничный концерт, посвященный Дню женщин, состоялся в канун 8 Марта в Оснежицах. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)