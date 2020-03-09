Народному артисту Беларуси Василию Раинчику исполняется 70 лет

Источник материала: Газета Авангард

Талантливому композитору и пианисту, народному артисту Беларуси Василию Раинчику сегодня исполняется 70 лет.





Имя Василия Раинчика, создателя прославленного вокально-инструментального ансамбля «Верасы», широко известно не только в Беларуси. Родился композитор 7 марта 1950 года в деревне Черепы Шкловского района Могилевской области. Первоначальное музыкальное образование получил в детской музыкальной школе Шклова. Затем учился в Могилевском музыкальном училище, специализированной музыкальной школе при консерватории в Минске. В 1974 году окончил Белорусскую государственную консерваторию по классу фортепиано Валерия Шацкого, а в 1981-м — по классу композиции Евгения Глебова. Еще в студенческие годы Василий Раинчик прославился как виртуозный пианист, изобретательный импровизатор, участник блестящего фортепианного дуэта, где его партнером был Игорь Паливода.





Творческая деятельность Василия Раинчика неразрывно связана с ансамблем «Верасы». В 1974 году коллектив стал лауреатом Первого белорусского конкурса артистов эстрады, а через полгода — победителем на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. С этого времени ансамбль неоднократно побеждал на самых разных конкурсах. Являясь художественным руководителем ВИА, Василий Раинчик вместе с коллективом выступал на самых известных площадках СССР, а затем и СНГ, неоднократно выезжал на гастроли за границу. С начала 1980-х годов «Верасы» одними из первых начали использовать компьютеры и синтезаторы, исполнять преимущественно электронную музыку.





Композитор создал большое количество песен для группы. Многие стали шлягерами: «Малиновка», «Караван», «Музыка для всех» и другие. Раинчику принадлежат и десятки аранжировок, оригинальных электронных композиций, которые отличаются ярким мелодическим рисунком, свежими тембровыми красками, неординарностью структуры. Композитор также является автором Концерта для фортепиано с оркестром, балета «Крылья над Россией», оратории «Мальчиш-Кибальчиш», музыки к спектаклю «Голый король» и стилевых интерпретаций.





Василий Раинчик известен своей широкомасштабной организаторской и продюсерской деятельностью. В 1998-2003 годах он был руководителем детского ансамбля «Верасята», в 2000-2014 годах возглавлял Молодежный театр эстрады. С 2002 по 2012 год председательствовал в жюри республиканского отборочного тура международного детского конкурса «Евровидение». Результатом его плодотворной работы стали победы на этом конкурсе Ксении Ситник в 2005 году и Алексея Жигалковича в 2007-м.

Во многом благодаря Василию Раинчику сформировалась целая плеяда замечательных артистов, в их числе Ядвига Поплавская, Александр Тиханович, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко, Надежда Микулич, ставшие настоящими звездами белорусской эстрады.

Василий Раинчик награжден нагрудным знаком Министерства культуры «За вклад в развитие культуры Беларуси», орденом «Знак Почета» и орденом Франциска Скорины, ему присвоены почетные звания заслуженный артист БССР и народный артист Беларуси.