Вайнштейн попал в больницу через несколько часов после приговора. Адвокаты опасаются, что он не доживет до конца срока

Источник материала: Tut.by

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого 11 марта приговорили к 23 годам тюрьмы за домогательства и изнасилование, доставили в больницу спустя несколько часов после суда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя продюсера Джуду Энгельмайер.



Фото: Reuters

По ее словам, 67-летний Вайнштейн почувствовал боли в груди, находясь в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. После этого администрация исправительного учреждения приняла решение доставить его в больницу на Манхеттене.

Как заявила Энгельмайер, врачи оценят состояние продюсера, вероятнее всего, он останется в клинике на ночь. CNN пишет, что эта госпитализация не первая для Вайнштейна — он имеет проблемы с сердцем и спиной.

Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения по обвинению в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Судья уменьшил на два года максимальный срок по данным уголовным статьям.

Скандал разгорелся в 2017 году, когда несколько голливудских актрис обвинили Вайнштейна в изнасилованиях и домогательствах. Среди тех, кто заявлял о преступлениях, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джаад, Ума Турман. В общей сложности в приставаниях Вайнштейна обвинили 80 женщин.

В итоге продюсеру предъявили обвинения по пяти пунктам, присяжные признали его вину по двум из них в феврале 2020 года.

Адвокаты Вайнштейна опасаются, что осужденный не доживет до конца своего срока.