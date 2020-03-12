В России крестный ход против коронавируса отменили из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

В российском городе Липецке на 15 марта был запланирован массовый автомобильный крестный ход против коронавируса. Мероприятие пришлось отменить, пишут «Вести Липецк».



Фото: vesti-lipetsk.ru

Участники акции планировали встретиться у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II и прочитать молебен.

Однако в Липецке были запрещены все массовые мероприятия. Поэтому организатор акции, подполковник Юрий Берников объявил, что в связи с карантином молиться за исцеление заболевших коронавирусом придется из дома.

— В Липецке в связи запрещением всех массовых мероприятий, акафист (род хвалебного церковного песнопения. — Прим. TUT.BY) 15 марта 2020 года в Липецке отменяется. Просим в это же время провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса, — написал Берников.