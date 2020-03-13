Little Big представила песню на «Евровидение»

Источник материала: Tut.by

Российская группа Little Big представила песню «Uno», с которой выступит на «Евровидении-2020». Премьера состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Российские участники оказались единственными из всех стран, кто к 9 марта не представил композицию, с которой будут выступать на «Евровидении». Тем самым они нарушили дедлайн, о котором говорится на официальном сайте «Евровидения».

Представители группы признали, что просрочили дедлайн. Но добавили, что своевременно передали EBU (Европейскому вещательному союзу) информацию о песне. А штраф за позднюю публикацию песни не предусмотрен.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае. Беларусь на конкурсе представит группа VAL.