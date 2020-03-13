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Little Big представила песню на «Евровидение»
13.03.2020 00:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская группа Little Big представила песню «Uno», с которой выступит на «Евровидении-2020». Премьера состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант».
Российские участники оказались единственными из всех стран, кто к 9 марта не представил композицию, с которой будут выступать на «Евровидении». Тем самым они
Представители группы признали, что просрочили дедлайн. Но добавили, что своевременно передали EBU (Европейскому вещательному союзу) информацию о песне. А штраф за позднюю публикацию песни не предусмотрен.
Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае. Беларусь на конкурсе представит группа VAL.
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Российская группа Little Big представила песню, с которой выступит на «Евровидении-2020». Премьера состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант».
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