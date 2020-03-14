«Пришел победить». В Гродно проходят первые прослушивания на белорусское шоу «X-Фактор»

Источник материала: Tut.by

В Гродно проходит первый в Беларуси предкастинг популярного шоу "X-Фактор", обладателем прав на которое в нашей стране стала Белтелерадиокомпания. В первый день на прослушивание в областном центре пришло около 100 человек.





За несколько минут до полудня в Гродненском центре культуры — многолюдно, тревожно и волнительно. Через несколько минут в главном зале начнутся прослушивания первых участников.

Жюри — председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генеральный продюсер компании Глеб Шульман, телеведущая и руководитель проекта Ольга Шлягер и певица Искуи Абалян — уже заняло свои места в середине зрительного зала.

Предпрослушивание — это не только красочное шоу, а трудная работа, как для участников — они поют без музыкального сопровождения, так и для жюри — им надо прослушать большое количество людей, с каждым поговорить и попробовать раскрыть потенциал. Все понимают, что участники волнуются, чувствуют себя на сцене неуверенно, но с другой стороны — конкурс серьезный, а дальше будет только сложнее и работы у вышедших в следующих этапах только прибавится.



26-летний Ярослав пришел на предпрослушивания, чтобы, конечно, победить.

Претендентов жюри отбирает по четырем категориям: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, потом идут участники от 25 лет и старше, и отдельно — музыкальные коллективы. На проекте важно не только спеть, но и уметь хорошо держаться на сцене. Это и оценивало жюри. Кого-то просило еще спеть, кого-то — рассказать о себе, у кого-то спрашивали, для чего участник пришел на конкурс.

Открыла предпрослушивания в Гродно 52-летняя Татьяна Анатольевна из Новогрудка. Женщина первая записалась на сайте Белтелерадиокомпании на предкастинг, первая и вышла на сцену. В ослепительно белом костюме, на каблуках и в шляпе она долго рассказывала жюри о себе. Женщина пишет музыку и стихи, но выступать решила с песней Ирины Круг. Члены жюри же попросили после первой песни исполнить что-то из собственного репертуара. Татьяна исполнила свою новую композицию.





— В Новогрудке я занимаюсь творчество, выступаю со своей авторской песней, участвую в разных мероприятиях и конкурсах. Меня называют «звезда нашего города». Может быть и так. Почему пришла на этот конкурс? Это хороший опыт и вообще интересно. Конечно, очень хочется победить и идти дальше, — говорит после выступления Татьяна.

Для жюри она подготовила еще одну композицию и очень хочет вне конкурса спеть ее. Говорит, что вроде бы жюри согласилось послушать ее снова, но уже с музыкальным сопровождением. Минусовку женщина захватила с собой. Она решила остаться до конца первого конкурсного дня и, чтобы скоротать время, знакомиться с другими участниками.



Татьяна из Новогрудка.

Пока на сцене идут прослушивания, в небольшой комнате ожидания шумно: кто-то распевается, кто-то играет на рояле, кто-то в уголке тихонько бренчит на гитаре, но с музыкальным инструментом на сцену нельзя.

— Жаль, — говорит молодой человек и ставит гитару около стула.

Почти каждый участник говорит о том, что на сцене переволновался и без музыки петь тяжело. «Отстрелявшиеся» делятся впечатлениями с другими, рассказывают о том, что у них спрашивали, что отвечали и что пели.

— Жюри попросило меня спеть более веселую песню. Но я как-то сначала растерялась, — рассказывает одна из участниц. Те, кто выступил, расходятся по домам. Никто еще не знает, прошел ли он дальше.





— Надо сначала всех отслушать в других городах Беларуси, а уже потом выбирать тех, кто пройдет дальше, — говорят представители проекта.

В коридорах слоняются в ожидании те, кому еще предстоит выйти на сцену.



20-летний Георгий из Гродно пришел на конкурс, конечно, тоже победить. Музыкой молодой человек занимается давно, но, как уточняет, с большими перерывами.

Андрею — 16 лет. Он занимается в музыкальной школе, учится в гимназии. На предпрослушивание пришел, чтобы показать себя, попробовать что-то новое и получить опыт. Парень не знает, пройдет ли в следующую часть шоу, но, говорит, что судя по конкурентам, у него есть хорошие шансы.



Андрей



Татьяна в качестве поддержки взяла с собой на прослушивание маму.

Одним из самых запоминающихся участников стал 47-летний «начальник среднего звена» КГК по Гродненской области, юрист Дмитрий. Он спел песню «Арлекино» и даже станцевал на сцене. Лихо и задорно. И так понравился жюри и присутствующим в зале, что после выступления ему долго аплодировали.

Дмитрий рассказывает, что песня и творчество помогают ему по жизни и в работе, которая очень ответственная и сложная.









— А вы серьезный человек? — спрашивают члены жюри у мужчины

— Ну, какой же я серьезный, раз сюда пришел, — шутит Дмитрий, но сразу же добавляет, что к своему творчеству относится также ответственно, как и к своей работе. А пойти на шоу ему предложила жена. Согласился. Долго готовился. И вот он здесь. Волновался? Не без этого, говорит.





На предпрослушивание приехали участники не только из Гродненской области, но и из других регионов Беларуси и даже из России. А еще визуально казалось, что девушек все-таки больше.

— Правда? А я и не заметил, — смеется 26-летний Ярослав. — Значит, шансов у меня больше.



Дмитрий

На вопрос, чего ждет от шоу, не раздумывая говорит — конечно, стать победителем.

И это самый частый ответ.





Белорусское шоу "X-Фактор" выйдет в эфир уже этой осень, а пока по стране будут идти предкастинги. Так, в Могилеве они пройдут 21 и 22 марта, в Гомеле — 26 и 27 марта, в Витебске 4 и 5 апреля, в Бресте 11 и 12 апреля, Барановичи жюри посетит 18 апреля, Лиду — 19 апреля, Мозырь — 25 апреля, Бобруйск — 26 апреля. А в Минске показать себя можно будет в мае.













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