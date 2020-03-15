Есть повод! Федута об интимной переписке министра финансов, громких уголовных процессах и браунинге в сумочке

Источник материала: Tut.by

Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждый уикенд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста — почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Иногда письмо стоит жизни. При условии, что это чужое письмо и вы собираетесь его опубликовать.

16 марта 1914 года симпатичная дама посетила редакцию газеты «Фигаро» и добивается встречи с главным редактором издания Гастоном Кальметтом. Газета переживала далеко не лучшие времена: тираж составлял, если память не изменяет, около 34 тысяч. Бывало и больше. Но Кальметт был редактором опытным и твердо знал: тираж создается скандалами. Поэтому когда в его руки попала переписка министра финансов Франции Жозефа Кайо, Кальметт решил ее напечатать.

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Там вообще была мутная история. Как говаривал Глеб Жеглов, нужно раньше разбираться со своими женщинами. Кайо тремя годами ранее разобраться со своими женщинами не успел: у него уже вовсю разворачивалась интрижка с Анриеттой Райнар, а он еще был женат на Берте, урожденной Гейдан. Вот госпожа Берта Кайо и выкрала интимную переписку мужа и его любовницы и начала шантажировать, угрожая опубликовать переписку. А потом просто передала копии писем Кальметту, который начал громкую публикацию.

Дама, посетившая в то злополучное утро редакцию «Фигаро», и была Анриеттой — уже Кайо. Она приехала на встречу с Кальметтом прямо из тира, где попрактиковалась в стрельбе из только что купленного браунинга. Кальметт был удобной мишенью. Мадам Кайо извлекла браунинг из сумочки и высадила в редактора шесть пулек. Читатели «Бравого солдата Швейка» помнят, что Гаврило Принцип убил эрцгерцога Фердинанда в Сараево семью пульками. Но журналист, в конце концов, не эрцгерцог, хватило и шести.



Гастон Кальметт. Фото: wikipedia.org

Суд над Анриеттой Кайо был громким: еще бы, ведь ее муж был премьер-министром Франции в течение полугода (с июня 1911 по январь 1912-го), многолетним депутатом парламента, несколько раз занимал пост министра финансов! Мадам Кайо явно готовилась к процессу и даже отработала для себя чеканную фразу, разнесенную газетами:

— Я убила его, чтобы научить жить.

Даже после начала мировой войны за ходом процесса над мадам Кайо следили внимательней, чем за фронтовыми сводками. Политический эмигрант Владимир Ульянов писал своей поклоннице Инессе Армандр: «Какое впечатление произвел на тебя le geste de M-me Caillaux? Признаться, не могу отделаться от чувства некоторой симпатии: я думал, в этой среде одна продажность, трусость и подлость, а тут вдруг бой-баба leçon дала решительный!!!» «Leçon» — кажется, урок или наставление? Не знаю, следила ли за судебными репортажами из Парижа Фанни Каплан, но — не исключено.



Генриэтта Кайо. Фото: wikipedia.org

Собственно говоря, нужно понять и экзальтацию мадам Кайо. Выбор мишени для шести пуль из ее браунинга был ведь вовсе не случайным. И дело даже не в письмах. Кайо собирался ввести прогрессивный налог, против которого выступала «Фигаро», отчего Кальметт и начал активную борьбу с министром. И когда все аргументы против введения новой формы налогообложения были исчерпаны, редактор решил прибегнуть для дискредитации оппонента к прямому шантажу, так сказать, «перейти на личности». Частично переписку будущих супругов «Фигаро» печатала и до марта, но в этот день, судя по всему, чаша терпения переполнилась. Купив свежий номер «Фигаро», Анриетта Кайо и приняла роковое решение, стоившее Кальметту жизни: он умер в тот же день, поскольку врачи долго не решались провести операцию — и в результате запоздали.

17 марта Жозеф Кайо подал в отставку с министерского поста. Начался суд над его женой, где интересы обвиняемой представлял адвокат Фернан Лабори, бывший защитник Альфреда Дрейфуса — героя еще более скандального процесса, правда носившего уже откровенно политический характер. В результате мадам Анриетта Кайо была… оправдана! Как, впрочем, значительно ранее в России была оправдана Вера Засулич, стрелявшая в петербургского градоначальника Федора Трепова. И там, и там приговор основывался на вердикте присяжных. Французские присяжные сочли, что шесть пуль были выпущены мадам Кайо в состоянии аффекта и совершенно случайно.

В правительство Жозеф Кайо так и не вернулся. Он будет избран сенатором и даже возглавит финансовую комиссию сената (1932−1940). После падения Франции он удалится в деревню, где и скончается мирно в 1944 году, на год пережив свою беспокойную супругу.

Жозеф Кайо. Фото: wikipedia.org

Уже значительно позже станет известно, что Кальметт вовсе не был столь уж искренним оппонентом министра финансов. Появится информация о том, что сама война «Фигаро» с Кайо могла быть инспирирована Австро-Венгрией и Германией, которым вовсе не была нужна сильная Франция. Но тут, как говорится, нужно думать самому, и не только кошельком, но иногда и головой.

Поэтому, уважаемые читатели, 16 марта постарайтесь максимально сдержать эмоции. А если вы — публичная фигура, о вас пишет пресса и ваша супруга (или супруг, в зависимости от того, кто вы) собралась пострелять в тире, замените в ее сумочке (или в его кейсе) браунинг чем-нибудь более мирным. Например пистолетом для пейнтбола. Все останутся живы и здоровы. Тем более что суда присяжных в нашей стране нет.