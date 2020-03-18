ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьера нашумевшего фильма Гая Ричи «Джентльмены» в Пинске состоится!

18.03.2020 — Новости Культуры | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Премьера нашумевшего фильма Гая Ричи «Джентльмены» в Пинске состоится!
Гангстерская комедия Гая Ричи «Джентльмены» предстанет в прокате пинского кинотеатра «Победа». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил директор КУКП «Пинская городская киновидеосеть» Александр Яромчик.

– В кинотеатре «Победа» отменены не все мировые премьеры. В частности, фильм «Джентльмены» будет демонстрироваться, – отметил Александр Яромчик и подчеркнул, что кинотеатр работает в штатном режиме.

Премьера нашумевшего фильма Гая Ричи «Джентльмены» в Пинске состоится!Фильм с возрастным ограничением 18+ повествует о талантливом выпускнике Оксфорда, который, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Премьера криминальной комедии состоится в кинотеатре «Победа», как и было запланировано, 26 марта!

Совсем скоро билеты на фильм поступят в продажу, а сейчас есть возможность порадовать детей просмотром долгожданного мультфильма «Тролли: Мировой тур». Его показ пинские кинопрокатчики также не собираются откладывать. Премьера анимационного семейного фильма состоится уже завтра, 19 марта в 13.00 и 19.00.

Премьера нашумевшего фильма Гая Ричи «Джентльмены» в Пинске состоится!В сиквеле «Троллей» давно полюбившиеся детям Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать козням королевы Рокс.

Цена билета 4,50 руб., ВИП – 5,10 руб., диван – 2 х 6,25 руб., модуль – 6,25 руб.

Чтобы не пропустить новые релизы, заходите на сайт кинотеатра «Победа» kinopinsk.by

Обо всех мероприятиях в Пинске и районе вы узнаете на нашем сайте в разделе «АФИША ПИНСКА», который постоянно обновляется.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Гангстерская комедия Гая Ричи «Джентльмены» предстанет в прокате пинского кинотеатра «Победа». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил директор КУКП...
 
Новости дня
Новости культуры
 
X-Factor едет в Гомель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика