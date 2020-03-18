Премьера нашумевшего фильма Гая Ричи «Джентльмены» в Пинске состоится!

Источник материала: Полесская правда



Гангстерская комедия Гая Ричи «Джентльмены» предстанет в прокате пинского кинотеатра «Победа». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил директор КУКП «Пинская городская киновидеосеть» Александр Яромчик.

– В кинотеатре «Победа» отменены не все мировые премьеры. В частности, фильм «Джентльмены» будет демонстрироваться, – отметил Александр Яромчик и подчеркнул, что кинотеатр работает в штатном режиме.

Фильм с возрастным ограничением 18+ повествует о талантливом выпускнике Оксфорда, который, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Премьера криминальной комедии состоится в кинотеатре «Победа», как и было запланировано, 26 марта!

Совсем скоро билеты на фильм поступят в продажу, а сейчас есть возможность порадовать детей просмотром долгожданного мультфильма «Тролли: Мировой тур». Его показ пинские кинопрокатчики также не собираются откладывать. Премьера анимационного семейного фильма состоится уже завтра, 19 марта в 13.00 и 19.00.

В сиквеле «Троллей» давно полюбившиеся детям Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать козням королевы Рокс.

Цена билета 4,50 руб., ВИП – 5,10 руб., диван – 2 х 6,25 руб., модуль – 6,25 руб.

Чтобы не пропустить новые релизы, заходите на сайт кинотеатра «Победа» kinopinsk.by

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