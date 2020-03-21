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Витебск в Instagram: 10 снимков, которые стоит увидеть на этой неделе

21.03.2020 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Витебске и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Igor (@igorshamshur22)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Андрей (@killoton)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @ntl__l

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Витебск обыкновенный (@vitebsk_common)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Никитос (@kv.nik)

 
Теги: Витебск
 
 
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Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!
 
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