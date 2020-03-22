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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Часовня рода Ожешко в агрогородке Закозель - шедевр готического искусства Брестская крепость, Беловежская пуща, замок в Ружанах, дворец в Коссово, усадьба в Скоках, где в декабре 1917 года было подписано военное перемирие. Это далеко не...

Брестская крепость, Беловежская пуща, замок в Ружанах, дворец в Коссово, усадьба в Скоках, где в декабре 1917 года было подписано военное перемирие. Это далеко не полный список мест притяжения туристов в Брестской области.Потенциал региона в этой сфере огромен. Только в списке историко-культурного наследия Беларуси - более 750 объектов. Замки и дворцы восстанавливают на паритетных началах из республиканского и областного бюджетов.Постепенно возрождают и памятники архитектуры, которые не могут похвастаться своей масштабностью. Так, на первоочередные меры по спасению часовни рода Ожешко в Дрогичинском районе власти выделили 50 тысяч рублей, заработанные во время субботника.Если сейчас не приступить к работам, через несколько лет будет уже поздно. Состояние сводов предаварийное.- о защите историко-культурного наследия.Белорусский Нотр-Дам - неофициальное название часовни рода Ожешко в агрогородке Закозель Дрогичинского района. Сходство с Собором Парижской Богоматери - в скульптурном оформлении, которое историки архитектуры называют шедевром готического искусства.Кресты и шпиль демонтировали в ходе первоочередных мер по спасению часовни. Провели противоаварийные работы - разгрузили свод. Расчистили его от засыпов и упавших конструкций кровли. Деньги были выделены из средств, заработанных на субботнике. Это порядка 50 тысяч рублей. Они все освоены.Шпиль часовни рухнул под собственной массой, когда стропильная система пришла в негодность. Дело в том, что часовня долгие десятилетия никак не использовалась. Здание разрушалось. Сегодня литые элементы - в Дрогичинском музее.Размеры крестов достаточно внушительные. Их основание - два с половиной метра. Высота - порядка 4 метров. Поэтому демонтировали частями. Каждый элемент под своим номером. Сейчас главная цель - сохранить свод. Уникальная конструкция с готическим декором. Опять же, подобного в Беларуси не встретите. Специалисты проводят мониторинг состояния объекта.Часовня была частью усадебного комплекса. Здесь находилась полесская резиденция рода. Кроме поместья, была построена винокурня, множество хозяйственных построек. Некоторые сохранились и сегодня. И до сих пор используются в административно-производственных целях.Традиционно для того времени, кроме жилых и производственных площадей, владельцы возводят и сакральные здания. Часовню строят в модном на тот период стиле неоготики. По своей красоте и величию она превзошла даже усадебный дом. Сегодня это одна из самых древних неоготических построек Беларуси.Самая большая в стране неоготическая часовня. Этот архитектурный стиль в середине 19 века набирает популярность в Европе. Естественно, белорусская шляхта применяет его и на наших территориях. Состоятельные магнаты не скупились ни на зодчих с именами, ни на стройматериалы, ни на аксессуары и декор. Владелец Закозеля - на то время Никодим Ожешко - едет договариваться с Франтишком Ящольдом. Архитектор как раз работал над дворцом Пусловских. Кстати, на часовне рода использовали тот же кирпич, что и в Коссове. Он довольно дорогой. Каждая единица была отдельно упакована. Строили часовню около 10 лет.Медную крышу сняли немецкие войска еще в годы Первой мировой. Статуи с горкулями пропали приблизительно в то же время. От них ничего не сохранилось. Только совсем недавно при разборке кровли обнаружили фрагмент одной из статуй евангелистов.Самая известная представительница рода Ожешко - писательница Элиза. Она не раз приезжала в Закозель и посещала службы в семейной часовне. Кстати, здание возводили не только для представителей рода. Дело в том, что на территории близлежащих деревень костелов не было. Поэтому вместо камерной родовой часовни Ожешко сооружают мини-костел, чтобы на службу могли прийти местные люди. Около десяти лет назад археологами были найдены останки рода. Их перезахоронили рядом с часовней. Первоочередные противоаварийные работы дадут возможность в дальнейшем провести консервацию и реставрацию здания.Работа по восстановлению памятника разделена на несколько этапов. После спасения свода кровлю накроют жестью. Затем приступят к гидроизоляции здания. Восстановят и оштукатурят кладку. Это защитит ее от дальнейшего разрушения. Планируют провести и анализ на засоленность конструкций.При выполнении работ были использованы материалы из польских архивов. Будет вестись исследование территории. Планируют найти фундаменты колокольни и также ее восстановить. На полное возрождение часовни понадобится от пяти до десяти лет.