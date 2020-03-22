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Часовня рода Ожешко в агрогородке Закозель - шедевр готического искусства

23.03.2020 23:48 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Брестская крепость, Беловежская пуща, замок в Ружанах, дворец в Коссово, усадьба в Скоках, где в декабре 1917 года было подписано военное перемирие. Это далеко не полный список мест притяжения туристов в Брестской области. 

Потенциал региона в этой сфере огромен. Только в списке историко-культурного наследия Беларуси - более 750 объектов. Замки и дворцы восстанавливают на паритетных началах из республиканского и областного бюджетов. 

Постепенно возрождают и памятники архитектуры, которые не могут похвастаться своей масштабностью. Так, на первоочередные меры по спасению часовни рода Ожешко в Дрогичинском районе власти выделили 50 тысяч рублей, заработанные во время субботника.

Если сейчас не приступить к работам, через несколько лет будет уже поздно. Состояние сводов предаварийное. Елена Бормотова - о защите историко-культурного наследия.

Белорусский Нотр-Дам - неофициальное название часовни рода Ожешко в агрогородке Закозель Дрогичинского района. Сходство с Собором Парижской Богоматери - в скульптурном оформлении, которое историки архитектуры называют шедевром готического искусства. 

Сергей Крук, специалист компании "Брестреставрация": "Много ручного литья было представлено здесь. Были фигуры горгуль, были статуи евангелистов - по углам стояли. Была кровля, шпиль - множество факторов, которые пересекаются с Нотр-Дамом".

Кресты и шпиль демонтировали в ходе первоочередных мер по спасению часовни. Провели противоаварийные работы - разгрузили свод. Расчистили его от засыпов и упавших конструкций кровли. Деньги были выделены из средств, заработанных на субботнике. Это порядка 50 тысяч рублей. Они все освоены.

Артем Брухан, главный специалист управления культуры Брестского облисполкома: "Эта каплица-усыпальница находилась в состоянии очень критическом. И если уже сейчас не начать хоть какие-то работы, можно было ее кровлю не спасти".

Ольга Ничипорчик, научный руководитель, главный архитектор историко-культурной ценности часовни-усыпальницы в аг. Закозель: "Был разработан проект, и было выполнено техническое обследование последнее 2017 года, где была установлена категория 5. Это предельное состояние свода, или его еще можно назвать предаварийным. Т. е. находиться под сводом, производить какие-то работы под ним запрещено". 

Шпиль часовни рухнул под собственной массой, когда стропильная система пришла в негодность. Дело в том, что часовня долгие десятилетия никак не использовалась. Здание разрушалось. Сегодня литые элементы - в Дрогичинском музее.

Часовня рода Ожешко в агрогородке Закозель - шедевр готического искусства


Сергей Крук, специалист компании "Брестреставрация": "На сегодняшний момент мы имеем 2 полных креста, один почти полный, и элементы имеем 4 креста. Мы имеем основание шпиля, целиком почти сохранившееся, и верх шпиля. Мы не можем предоставить только рисунки креста, который находился на самом шпиле. К сожалению, он утерян. И дальний крест, который стоял на дальнем фронтоне, тоже сохранился лишь частично".

Размеры крестов достаточно внушительные. Их основание - два с половиной метра. Высота - порядка 4 метров. Поэтому демонтировали частями. Каждый элемент под своим номером. Сейчас главная цель - сохранить свод. Уникальная конструкция с готическим декором. Опять же, подобного в Беларуси не встретите. Специалисты проводят мониторинг состояния объекта. 

Ольга Ничипорчик, научный руководитель, главный архитектор историко-культурной ценности часовни-усыпальницы в аг. Закозель: "Основной упор - усилить пяты. Потому что на сегодняшний момент там есть значительные утраты, есть прямо дыры в своде самом и размороженная кладка. Пяты очень слабые, они буквально сыплются, поштучно кирпичики вылетают с определенной периодичностью, и свод слабеет с каждым днем". 

Часовня была частью усадебного комплекса. Здесь находилась полесская резиденция рода. Кроме поместья, была построена винокурня, множество хозяйственных построек. Некоторые сохранились и сегодня. И до сих пор используются в административно-производственных целях.  

Традиционно для того времени, кроме жилых и производственных площадей, владельцы возводят и сакральные здания. Часовню строят в модном на тот период стиле неоготики. По своей красоте и величию она превзошла даже усадебный дом. Сегодня это одна из самых древних неоготических построек Беларуси.

Самая большая в стране неоготическая часовня. Этот архитектурный стиль в середине 19 века набирает популярность в Европе. Естественно, белорусская шляхта применяет его и на наших территориях. Состоятельные магнаты не скупились ни на зодчих с именами, ни на стройматериалы, ни на аксессуары и декор. Владелец Закозеля - на то время Никодим Ожешко - едет договариваться с Франтишком Ящольдом. Архитектор как раз работал над дворцом Пусловских. Кстати, на часовне рода использовали тот же кирпич, что и в Коссове. Он довольно дорогой. Каждая единица была отдельно упакована. Строили часовню около 10 лет. 

Сергей Крук, специалист компании "Брестреставрация": "Местные мастера строили только усадьбу. Сюда были наняты профессиональные мастера, потому что здание очень сложной формы. Много неоготики, стрельчатых арок. Я думаю, что просто квалификация местных мастеров не позволила бы им воссоздать такую красоту".

Медную крышу сняли немецкие войска еще в годы Первой мировой. Статуи с горкулями пропали приблизительно в то же время. От них ничего не сохранилось. Только совсем недавно при разборке кровли обнаружили фрагмент одной из статуй евангелистов. 

Самая известная представительница рода Ожешко - писательница Элиза. Она не раз приезжала в Закозель и посещала службы в семейной часовне. Кстати, здание возводили не только для представителей рода. Дело в том, что на территории близлежащих деревень костелов не было. Поэтому вместо камерной родовой часовни Ожешко сооружают мини-костел, чтобы на службу могли прийти местные люди. Около десяти лет назад археологами были найдены останки рода. Их перезахоронили рядом с часовней. Первоочередные противоаварийные работы дадут возможность в дальнейшем провести консервацию и реставрацию здания. 

Артем Брухан, главный специалист управления культуры Брестского облисполкома: "Первый этап ремонтно-реставрационных работ - более 800 тысяч белорусских рублей. По проекту запланировано на следующий год, говорить о каких-то конкретных суммах пока рано. Мы, конечно же, предполагаем определенные суммы, но пока рано говорить о них. Но то, что из местного бюджета какие-то деньги тоже пойдут, плюс средства инвесторов и, возможно, опять же, какие-то средства из субботника - но это только предполагаемое направление дальнейшей работы".

Работа по восстановлению памятника разделена на несколько этапов. После спасения свода кровлю накроют жестью. Затем приступят к гидроизоляции здания. Восстановят и оштукатурят кладку. Это защитит ее от дальнейшего разрушения. Планируют провести и анализ на засоленность конструкций. 

Ольга Ничипорчик, научный руководитель, главный архитектор историко-культурной ценности часовни-усыпальницы в аг. Закозель: "Засоленность происходит не только снизу от увлажнения осадками со стороны грунта, но и сверху, потому как отсутствует полноценная защита кладки, идет выветривание, разрушение и, соответственно, решение принято сделать санкционную систему в целом на весь фасад, обеспечивая тем самым лечение кладки". 

При выполнении работ были использованы материалы из польских архивов. Будет вестись исследование территории. Планируют найти фундаменты колокольни и также ее восстановить. На полное возрождение часовни понадобится от пяти до десяти лет. 

 
 
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Брестская крепость, Беловежская пуща, замок в Ружанах, дворец в Коссово, усадьба в Скоках, где в декабре 1917 года было подписано военное перемирие. Это далеко не...
 
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