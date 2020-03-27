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День театра отмечают во всем мире

27.03.2020 09:18 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня мир отмечает День театра. Праздник не только актеров, режиссеров, продюсеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Драматический, оперный, кукольный, музыкальный, ТЮЗ. Всего в Беларуси работает 29  театров, которые только за минувший год выпустили более чем полторы сотни премьер.

Легендарная "Паўлінка" в онлайн-формате

Традиционно в Купаловском отмечают не День, а Неделю театра,  и в этом году в формате  онлайн. Вечером легендарную "Паўлінку", которая неизменно на сцене почти 80 сезонов, смогут увидеть в прямом эфире в любом уголке планеты.

Балет "Сотворение мира" в прямом эфире на "Беларусь 3" 

В прямом эфире будет вещать и Большой театр. Телеканал "Беларусь 3" покажет балет "Сотворение мира" в новой авторской редакции Валентина Елизарьева. А в телеантракте спектакля выйдут "Навіны культуры".

 
 
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Сегодня мир отмечает День театра. Праздник не только актеров, режиссеров, продюсеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Драматический, оперный,...
 
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