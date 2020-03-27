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День театра отмечают во всем мире
27.03.2020 09:18 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня мир отмечает День театра. Праздник не только актеров, режиссеров, продюсеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Драматический, оперный, кукольный, музыкальный, ТЮЗ. Всего в Беларуси работает 29 театров, которые только за минувший год выпустили более чем полторы сотни премьер.
Легендарная "Паўлінка" в онлайн-форматеТрадиционно в Купаловском отмечают не День, а Неделю театра, и в этом году в формате онлайн.
Балет "Сотворение мира" в прямом эфире на "Беларусь 3"В прямом эфире будет вещать и Большой театр.
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Сегодня мир отмечает День театра. Праздник не только актеров, режиссеров, продюсеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Драматический, оперный,...
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