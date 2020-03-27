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Легендарная "Паўлінка" в онлайн-формате

Балет "Сотворение мира" в прямом эфире на "Беларусь 3"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День театра отмечают во всем мире Сегодня мир отмечает День театра. Праздник не только актеров, режиссеров, продюсеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Драматический, оперный,...

Сегодня мир отмечает День театра. Праздник не только актеров, режиссеров, продюсеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Драматический, оперный, кукольный, музыкальный, ТЮЗ. Всего в Беларуси работает 29 театров, которые только за минувший год выпустили более чем полторы сотни премьер.Традиционно в Купаловском отмечают не День, а Неделю театра, и в этом году в формате онлайн., которая неизменно на сцене почти 80 сезонов, смогут увидеть в прямом эфире в любом уголке планеты.В прямом эфире будет вещать и Большой театр.покажет балет "Сотворение мира" в новой авторской редакции Валентина Елизарьева. А в телеантракте спектакля выйдут "Навіны культуры".