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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так X-Factor продолжает поиски ярких певцов в Гомеле Предварительный кастинг пройдет сегодня в областном общественно-культурном центре. Начало регистрации в 10:00. Кандидатов будут оценивать в 4-х категориях - парни и...

Предварительный кастинг пройдет. Начало регистрации в 10:00. Кандидатов будут оценивать в 4-х категориях - парни и девушки от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, вокальные коллективы. По регламенту, исполнение исключительно акапельно. Накануне жюри оценило порядка 140 участников. В судейской коллегии - известные телепродюсеры, ведущие, артисты и певцы.Предварительные кастинги X-Factor запланированы еще в семи городах. Премьера популярного вокального талант-шоу намечена на сентябрь в эфире