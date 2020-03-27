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X-Factor продолжает поиски ярких певцов в Гомеле

27.03.2020 09:18 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Предварительный кастинг пройдет сегодня в областном общественно-культурном центре. Начало регистрации в 10:00. Кандидатов будут оценивать в 4-х категориях - парни и девушки от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, вокальные коллективы. По регламенту, исполнение исключительно акапельно. Накануне жюри оценило порядка 140 участников. В судейской коллегии - известные телепродюсеры, ведущие, артисты и певцы.
Предварительные кастинги X-Factor запланированы еще в семи городах. Премьера популярного вокального талант-шоу намечена на сентябрь в эфире телеканала "Беларусь 1".

 
 
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Предварительный кастинг пройдет сегодня в областном общественно-культурном центре. Начало регистрации в 10:00. Кандидатов будут оценивать в 4-х категориях - парни и...
 
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