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X-Factor продолжает поиски ярких певцов в Гомеле
27.03.2020 09:18 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПредварительный кастинг пройдет
Предварительные кастинги X-Factor запланированы еще в семи городах. Премьера популярного вокального талант-шоу намечена на сентябрь в эфире
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Предварительный кастинг пройдет сегодня в областном общественно-культурном центре. Начало регистрации в 10:00. Кандидатов будут оценивать в 4-х категориях - парни и...
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