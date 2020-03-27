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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня - Международный день театра День театра сегодня отмечают в мире! Это праздник не только артистов, режиссеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Международный день театра...

День театра сегодня отмечают в мире! Это праздник не только артистов, режиссеров, кулуарных работников, но и, конечно, зрителей. Международный день театра установили в 1961 году по инициативе делегатов 9-го конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Драматический, оперный, кукольный, музыкальный, юного зрителя… А вот сам профессиональный праздник - вне жанров.Всего в Беларуси 29 действующих театров. Они в совокупности за минувший год выпустили 166 премьер! Общая афиша насчитывает более 1 105 постановок. Но замечено: сколько перфомансов в современном театре не создавай, самой аншлаговой остается классика. Цифры говорят, что на "Лебедином озере" пустовала лишь пара кресел.Большой театр на верхушке топа по созданию крупных форм. Но, по нашим подсчетам, звание спектакля-рекордсмена - у легендарной "Павлинки". Это самый долгоиграющий спектакль. Он же и самый народный (на данный момент в нем задействованы 4 артиста с таким званием). А сколько их было за всю историю, даже не сосчитать.