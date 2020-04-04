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Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры
04.04.2020 19:38 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНебольшие предметы быта и огромные скульптуры. Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры. Стародавнее ремесло Сергей Виничек получил в наследство от своих родителей и сейчас обучает делу своих сыновей. С династией познакомилась Анна Ковалева (видео).
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Небольшие предметы быта и огромные скульптуры. Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры. Стародавнее ремесло Сергей Виничек...
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