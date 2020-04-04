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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры Небольшие предметы быта и огромные скульптуры. Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры. Стародавнее ремесло Сергей Виничек...

Небольшие предметы быта и огромные скульптуры. Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры. Стародавнее ремесло Сергей Виничек получил в наследство от своих родителей и сейчас обучает делу своих сыновей. С династией познакомилась