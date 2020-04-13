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Что читать на самоизоляции? Топ-7 «толстых» книг

13.04.2020 11:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если домашняя работа переделана, проведены все видеоконференции, а скроллинг ленты в социальных сетях порядком утомил, то, возможно, самое время коротать досуг с длинными книгами. Топ-7 современных «толстых» романов, которые стоит прочитать.

«Маленькая жизнь». Ханья Янагихара


«Маленькая жизнь». Ханья Янагихара. Фото: libs.ru

История новых «мушкетеров» (именно так окрестили книгу многие критики), разворачивается в современном Нью-Йорке. Четверо молодых парней обустраивают свою жизнь, занимаются карьерой, «дружат на смерть», влюбляются (порой друг в друга) и вынимают скелеты из личных шкафов.

Ханья Янагихара написала, пожалуй, самый громкий и обсуждаемый роман последнего десятилетия о личной травме и болезненном опыте ее (не)преодоления. «Маленькая жизнь» — это эмоционально напряженное, интимное, временами неуютное чтение, которое вряд ли оставит равнодушными тех, кто дойдет до конца.

Иногда кажется, что «Маленькая жизнь» может вызывать только две читательские реакции: фанатский восторг и раздраженное недоумение. И это вполне объяснимо. Книга Янагихары сделана с оглядкой на «толстые» романы воспитания XIX столетия, однако изрядно приправлена актуальными темами. Переживание мучительного прошлого, однополые отношения, «дружба как главная форма любви» — вот основные сюжетные краски. Кому-то может показаться это избыточным или слишком нарочитым, но трудно отказать этой книге в таланте и способности вызывать живую дискуссию. А это крайне ценно.

«Террор». Дэн Симмонс


«Террор» Дэн Симмонс. Фото: fantasywiki.ru

Странно, что Стивен Кинг мог упустить такой лакомый сюжет из своего писательского поля зрения. Здесь есть все ингредиенты добротного психологического хоррора: окутанное тайной реальное историческое событие, группа людей в удалении от всего мира, желание выжить вопреки всему и всем, холод, тьма и неведомое существо поблизости. Но книга Симмонса больше, чем просто остросюжетный триллер. Это еще одна история о людях, которые в критической ситуации пытаются не только выжить, но и сохранить остатки важных человеческих качеств.

Действительно, необъяснимая по сей день гибель в 1845 году двух кораблей, «Террор» и «Эребус», из арктической экспедиции Франклина интересует не только пытливых исследователей, но и всех, кто склонен придавать любому странному событию мистический окрас. Что произошло на самом деле, нам, возможно, не узнать никогда, а вот знакомство с художественной версией Симмонса — занятие вполне увлекательное. Роман «Террор» — это напряженный и захватывающий забег на долгую дистанцию, где вам вряд ли придется скучать, а вот оглядываться по сторонам — не исключено.

«Щегол». Донна Тартт


«Щегол» Донна Тартт. Фото: taday.ru

В 2014 году роман получил Пулитцеровскую премию и с тех пор находится на уверенной позиции лонгселлера (книга, которая длительное время хорошо продается и покупается. — Прим. TUT.BY), привлекая к себе внимание читателей со всего мира. Популярность книги Тартт долетела и до Голливуда, где относительно недавно случилась громкая экранизация с участием Николь Кидман и Сары Полсон.

В одно утро теракт в художественном музее изменил жизнь 13-летнего Тео Декера. Потеряв самого близкого человека и став случайным владельцем знаменитой картины голландского мастера, главный герой должен пройти долгий путь взросления и поиска своего места в жизни.

«Щегол», несмотря на внушительный объем, чтение по-настоящему терапевтическое. Неторопливая, деликатная, но не лишенная чувственности проза Тартт служит отличным проводником в мир «большой книги», где хочется укрыться от всех внешних невзгод. «Щегол» открывается, как матрешка, переплетая в себе одновременно многослойный рассказ об одной человеческой судьбе и месседж о таинственном воздействии искусства на нашу реальность. Книгу трудно назвать оптимистической, но ее попытка показать точки опоры в самое темное время дорогого стоит.

«Под куполом». Стивен Кинг


«Под куполом». Стивен Кинг. Фото: philologist.livejournal.com

Короля ужасов можно смело записывать в главные пророки сегодняшнего дня. Мало того что его «Противостояние» с пугающей прозорливостью описывает события вирусной пандемии на планете, так еще и роман «Под куполом» стреляет в самое сердце актуальной повестки.

Небольшой городок Честерс Милл накрывает невидимой преградой, напоминающей купол, которая отрезает поселение от всего внешнего мира. Никто не может покинуть город, так же как и попасть в него. Теперь жители предоставлены сами себе, своим страхам и желаниям. Как водится у Стивена Кинга, главной проблемой будет не внешнее, неконтролируемое зло, а монстры, которые в изобилии обитают в каждом из нас.

Роман размером в 1100 страниц покажется испытанием только до того момента, когда будет приоткрыта обложка. А дальше гарантированное погружение в насыщенный героями, событиями, моральными дилеммами сюжет, где до самого финала не будут открыты главные загадки. Что может быть полезнее чтения в самоизоляции, чем книга о побочных эффектах принудительного изолирования?

«Я исповедуюсь». Жауме Кабре

«Я исповедуюсь». Жауме Кабре. Фото: psychologies.ru

Книгу испанского писателя можно рекомендовать тем, кто любит долгими вечерами (а сейчас и днями) рефлексировать над прошлым, складывая многочисленные пазлы своей жизни в единое полотно. Может ли так случиться, что один, казалось бы, незначительный элемент пошатнет всю стройную картину? У Кабре есть своя версия.

Роман «Я исповедуюсь» не что иное, как попытка главного героя, Адриа, разобраться со своей жизнью, которая в далеком прошлом дала серьезную трещину. Потянув за одну нитку, он вытаскивает на поверхность клубки из тайн, секретов и недомолвок, которые каким-то образом связаны с трагической историей скрипки Стариони.

Книга Кабре наглядно демонстрирует в некотором смысле кармическую причинно-следственную связь всех событий в нашей жизни. Нет ничего из сделанного или сказанного человеком, что осталось бы без своеобразного ответа судьбы. В романе «Я исповедуюсь» мир разрозненных временем и странами людей кажется маленьким и взаимозависимым. Здесь любой может спровоцировать цепь страданий или любви.

«Ночное кино». Мариша Пессл

В семье легендарного режиссера Станисласа Кордовы случается несчастье: погибает его дочь. Убийство или личное решение уйти из жизни? За расследование берется опальный журналист Макгрэт, уверенный в том, что дело принесет ему не только славу, но и позволит свести счеты с Кордовой. Проблема в том, что самого режиссера никто не видел тридцать лет, вокруг его фильмов образовался странный культ, вся династия напоминает осиный улей, а Макгрэт от всего происходящего начинает терять рассудок.

«Ночное кино» — это один из лучших образцов современного нуарного триллера. Роман скроен таким образом, что читатель в какой-то момент задумается: это выдумка или перед ним документальная история? Многочисленные интерактивные вставки в книге только усиливают чувство кажущейся тревожной правдивости происходящего.

Книга Пессл разительно отличается от многих детективных историй своей нетривиальностью и интересными сюжетными решениями. Атмосферность и психологизм выдержаны на протяжении всего долгого повествования. «Ночное кино» можно читать всем поклонникам жанра и просто тем, кто любит хорошую остросюжетную литературу. Ощущение, когда ладони крепко сжимают книгу, время пролетает мгновенно, а история затягивает так, что нос периодически утыкается в страницы, — это про роман Мариши Пессл.

«Собаки Европы». Альгерд Бахаревич


Фото: lohvinau.by

Когда появляется изобилие свободного времени, то можно смело ввязаться в какой-нибудь литературный читательский челлендж. «Собаки Европы» нашего соотечественника Альгерда Бахаревича — лучший для этих целей плацдарм. Тем более изрядно наслушавшись в школе про рожь, партизан и сельскую любовь, хорошо бы выйти из замкнутого круга и увидеть, что белорусская литература далеко не только об этом, а уж современная и подавно.

«Собаки Европы» — это смелый писательский эксперимент, который совсем не был рассчитан на массовый читательский успех. Впрочем, это не помешало книге стать знаковым событием в литературной жизни Беларуси, получить специальную премию от поклонников романа, выдержать два переиздания в России, войти в финал «Большой книги» и обрести второе дыхание на театральной сцене.

Трудно сказать в двух словах, о чем роман Бахаревича. Текст представляет из себя шесть разных повестей, которые перекликаются в незначительных отсылках друг к другу. Кто-то увидит в «Собаках Европы» попытку автора закрыть личные гештальты относительно белорусской культуры и ее перспектив, кто-то сосредоточится на мрачной антиутопии будущего «нашей Европы», а кто-то с удовольствием прогуляется в интеллектуальном лабиринте книги, где есть место и триллеру, и психологической драме, и многочисленным языковым уловкам. Примечательно, что в романе Бахаревич конструирует (и посвящает этому одну из повестей) искусственный язык — бальбуту — со своей грамматикой и правилами употребления. «Собаки Европы» — это мозаика, где каждый может найти свой «главный» смысл и непременно встретить «своего» собеседника.

 
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