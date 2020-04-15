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Поход в театр онлайн с Издательским домом "Беларусь сегодня"

15.04.2020 19:50 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Первая театральная неделя марафона #БеларусьБЕЗCOVID собрала более 3 миллионов просмотров на сайте sb.by и группах издания в социальных сетях.  Стрим-трансляции  продолжатся и на этой неделе - предлагают спектакли для аудитории разных возрастов.  Для самых маленьких  эфиры в полдень из молодечненских театров: "Батлейки" и драмтеатра. А к вечерней афише присоединяются и столичные сцены. Сегодня зрители дома посмотрели два мини-действа "Юбилей" и "Предложение" по Чехову от Театра киноактера, а в 19:00 начался стрим-караоке-спектакль "Сваты" из Театра эстрады. 

Онлайн-трансляции из театров продолжатся до 17 апреля. Например, завтра в афише в полдень "Тигренок Петрик" театра кукол "Батлейка" в Молодечно, а в 19:00 "Очень простая история" от Театра-студии киноактера. 

 
 
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Первая театральная неделя марафона #БеларусьБЕЗCOVID собрала более 3 миллионов просмотров на сайте sb.by и группах издания в социальных сетях.  Стрим-трансляции ...
 
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