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В семье художников у каждого авторский стиль и источник вдохновения
16.04.2020 16:18 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПока театры в онлайне, художественные галереи и музеи проводят виртуальные экскурсии или вообще остановили свою работу. Но художники используют это время с пользой. Не поставили работу на паузу - дописывают картины, создают новые шедевры.
Лариса Гулякевич заглянула в мастерскую творческой семьи, где каждый порознь развивает свои художественные направления (видео).
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Пока театры в онлайне, художественные галереи и музеи проводят виртуальные экскурсии или вообще остановили свою работу. Но художники используют это время с...
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