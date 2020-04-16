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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В семье художников у каждого авторский стиль и источник вдохновения Пока театры в онлайне, художественные галереи и музеи проводят виртуальные экскурсии или вообще остановили свою работу. Но художники используют это время с...

Пока театры в онлайне, художественные галереи и музеи проводят виртуальные экскурсии или вообще остановили свою работу. Но художники используют это время с пользой. Не поставили работу на паузу - дописывают картины, создают новые шедевры.заглянула в мастерскую творческой семьи, где каждый порознь развивает свои художественные направления