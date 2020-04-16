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"Евровидение-2020" онлайн. В концерте примут участие представители 41 страны

16.04.2020 17:42 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

"Евровидение-2020" в необычном формате. 46 вещателей будут транслировать онлайн-концерт  "Евровидение. Europe Shine A Light". Среди них и Белтелерадиокомпания. Этот проект станет альтернативой популярному международному песенному конкурсу, который был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Правда, на этот раз  зрители  не смогут выбирать победителей и проигравших. 


Онлайн-концерт 16 мая в 22:00 на "Беларусь 1"

В онлайн-концерте примут участие представители 41 страны. Беларусь представит музыкальный  проект VAL, который выиграл в национальном отборе на конкурс. Фанаты получат возможность спеть вместе  в международном эфире. Телеканал "Беларусь 1" начнет трансляцию двухчасового онлайн-концерта 16 мая в 22:00.

 
 
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"Евровидение-2020" в необычном формате. 46 вещателей будут транслировать онлайн-концерт  "Евровидение. Europe Shine A Light". Среди них и Белтелерадиокомпания. Этот проект...
 
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