Источник материала: БT





Онлайн-концерт 16 мая в 22:00 на "Беларусь 1"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Евровидение-2020" онлайн. В концерте примут участие представители 41 страны "Евровидение-2020" в необычном формате. 46 вещателей будут транслировать онлайн-концерт "Евровидение. Europe Shine A Light". Среди них и Белтелерадиокомпания. Этот проект...

"Евровидение-2020" в необычном формате. 46 вещателей будут транслировать онлайн-концерт "Евровидение. Europe Shine A Light". Среди них и Белтелерадиокомпания. Этот проект станет альтернативой популярному международному песенному конкурсу, который был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Правда, на этот раз зрители не смогут выбирать победителей и проигравших.В онлайн-концерте примут участие представители 41 страны. Беларусь представит музыкальный проект VAL, который выиграл в национальном отборе на конкурс. Фанаты получат возможность спеть вместе в международном эфире. Телеканалначнет трансляцию двухчасового онлайн-концерта 16 мая в 22:00.