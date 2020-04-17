ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Группа VAL примет участие в телепроекте Eurovision: Europe Shine a Light

17.04.2020 22:30 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Группа VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Сегодня победители национального отбора на "Евровидение-2020" приняли участие в съемках общей песни для телевизионного проекта Европейского Вещательного Союза Europe Shine a Light. Он выйдет в эфир 16 мая вместо конкурса песни "Евровидение-2020", который был отменен в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Телезрителей ожидает программа без конкурсной соревновательной составляющей. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят яркие фрагменты своих конкурсных композиций. 


Телепроект продолжительностью 2 часа будет транслироваться в прямом эфире из студии в Нидерландах


Трио ведущих проведет телемосты со странами-участницами. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания. Эфир состоится на телеканале "Беларусь 1".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Сегодня победители национального отбора на "Евровидение-2020" приняли участие в съемках общей песни...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Древние традиции росписи яиц продолжают в Молодечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика