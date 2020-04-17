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Группа VAL примет участие в телепроекте Eurovision: Europe Shine a Light
17.04.2020 22:30 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTГруппа VAL споет
Телепроект продолжительностью 2 часа будет транслироваться в прямом эфире из студии в Нидерландах
Трио ведущих проведет телемосты со странами-участницами. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания. Эфир состоится на телеканале
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Группа VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Сегодня победители национального отбора на "Евровидение-2020" приняли участие в съемках общей песни...
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