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Телепроект продолжительностью 2 часа будет транслироваться в прямом эфире из студии в Нидерландах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Группа VAL примет участие в телепроекте Eurovision: Europe Shine a Light Группа VAL споет вместе с артистами 40 стран в международном эфире. Сегодня победители национального отбора на "Евровидение-2020" приняли участие в съемках общей песни...

Группа VAL споет. Сегодня победители национального отбора на "Евровидение-2020" приняли участие в съемках общей песни для телевизионного проекта Европейского Вещательного Союза Europe Shine a Light. Он выйдет в эфир 16 мая вместо конкурса песни "Евровидение-2020", который был отменен в связи со сложной эпидемической ситуацией в мире. Телезрителей ожидает программа без конкурсной соревновательной составляющей. В прямом эфире с помощью видеооткрыток победители и звезды "Евровидения" разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят яркие фрагменты своих конкурсных композиций.Трио ведущих проведет телемосты со странами-участницами. Программу покажут 46 вещателей, среди которых и Белтелерадиокомпания. Эфир состоится на телеканале