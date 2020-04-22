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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 23-24 апреля состоится финальный тур IX Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" 23-24 апреля состоится третий (финальный) тур IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". По итогам второго тура в финал вышли 157...

23-24 апреля состоится третий (финальный) тур IX РеспубликанскогоПо итогам второго тура в финал вышли 157 конкурсантов - 124 солиста и 33 коллектива. Из них в номинациях:"Эстрадный вокал. Соло" – 62, "Эстрадный вокал. Ансамбли" – 14,"Инструментальная музыка. Соло" – 39, "Инструментальная музыка. Ансамбли" – 10,"Наследие. Соло" – 23, "Наследие. Ансамбли" – 9.Всего на конкурс поступило 389 заявок. Во второй тур были допущены 243 конкурсанта.Все туры конкурса проходят дистанционно - в видеоформате. Новый формат максимально приближен к условиям живых выступлений. Просмотр и прослушивание состоятся в Большой студии Дома радио. Конкурс этого года проводится под знаком 75-летия Великой Победы. В третьем туре в номинации "Эстрадный вокал" данной теме посвящается одна из двух конкурсных песен.По итогам финала жюри во главе с председателем - народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным - определит лауреатов и обладателей Гран-при.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите