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23-24 апреля состоится финальный тур IX Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

22.04.2020 16:50 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

23-24 апреля состоится третий (финальный) тур IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

По итогам второго тура в финал вышли 157 конкурсантов - 124 солиста и 33 коллектива. Из них в номинациях: 
"Эстрадный вокал. Соло" – 62, "Эстрадный  вокал. Ансамбли" – 14, 
"Инструментальная музыка. Соло" – 39, "Инструментальная музыка. Ансамбли" – 10, 
"Наследие. Соло" – 23,  "Наследие. Ансамбли" – 9.

Всего на конкурс поступило 389 заявок. Во второй тур были допущены 243 конкурсанта.   
Все туры конкурса проходят дистанционно - в видеоформате. Новый формат максимально приближен к условиям живых выступлений. Просмотр и прослушивание состоятся в Большой студии Дома радио. Конкурс этого года проводится под знаком 75-летия Великой Победы. В третьем туре в номинации "Эстрадный вокал" данной теме посвящается одна из двух конкурсных песен. 
По итогам финала жюри во главе с председателем - народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным - определит лауреатов и обладателей Гран-при.

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23-24 апреля состоится третий (финальный) тур IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".  По итогам второго тура в финал вышли 157...
 
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