Изысканное убийство, жизнь военных и аристократов. Что почитать на длинных выходных

Источник материала: Tut.by

О немецкой литературе у массового читателя сложилось весьма специфическое мнение: читать ее тяжело, слишком много философских рассуждений и рефлексии. О том, что это не так, вы можете убедиться сами, прочитав (или перечитав) книги, которые вошли в подборку DW. Это, конечно, далеко не полный список. Интересных, увлекательных книг гораздо больше. Очень многие переведены на русский язык — например, те, что вошли в наш список. И еще: мы постарались обойтись без спойлеров.

Эрих Мария Ремарк. «Триумфальная арка»

Эрих Мария Ремарк. Фото: Википедия

Ремарк — самый популярный на постсоветском пространстве немецкий писатель. В последние годы его книги издавались много раз, и даже вышли три (!) собрания сочинений. Роман «Триумфальная арка» вошел в список бестселлеров уже в год своего первого выхода в США, где издали книгу эмигранта Ремарка на английском языке раньше, чем в немецком оригинале в Германии.

Роман автобиографичен. Его главный герой Равик, живущий в Париже, — эмигрант из нацистской Германии. Одна из главных линий романа — любовь Равика и актрисы Жоан Маду, прототипом которой была знаменитая кинозвезда и певица Марлен Дитрих, с которой Ремарк жил в Париже перед войной и долгие годы переписывался. В общем, есть от чего получить удовольствие, читая «Триумфальную арку».

Патрик Зюскинд. «Парфюмер. История одного убийцы»

«Парфюмер» — мировой бестселлер немецкого писателя Патрика Зюскинда, который уже много лет живет затворником, избегая общения с журналистами. Фигура загадочная — и роман загадочный.

Это детективный роман, в центре которого — фигура убийцы. Действие разворачивается во Франции XVIII века, в предреволюционную эпоху — время просветителей, бунтовщиков и чародеев. Один из таких чародеев — Жан Батист Гренуй, гениальный парфюмер, мечтающий создать идеальный, совершенный Аромат (именно так — с большой буквы). И создает он его ценой убийств.

Франц Кафка. «Процесс»

Франц Кафка в 1907 году. Фото: Commons.wikimedia.org

«Процесс» — тоже криминальный роман, но совершенно другого свойства. О Кафке и его абсурдном мире все знают, он даже вошел в фольклор («Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью…»), но многие ли из вас действительно его читали?

«Процесс» был опубликован спустя 10 лет после его написания, уже после смерти писателя. Ранним утром Йозефа К. арестовали в его квартире. Кто? За что? И почему он продолжает потом ходить на службу? Почему канцелярии суда расположены на чердаках, где сушится белье? Почему, вызывая его на допрос, ему не говорят время, когда надо прийти? Йозеф К. не находит ответов. Его жизнь превращается не в кошмар (ее логика остается прежней), а в фантом. «Процесс» держит в напряжении до самого конца.

Томас Манн. «Будденброки»

Роман «Будденброки» Томаса Манна вышел в самом начале столетия, и очень символично, что именно «Будденброки» положили начало интеллектуальному роману ХХ века. Впрочем, по своему построению и содержанию это — семейная сага, история четырех поколений семьи богатых торговцев из ганзейского города Любека. Роман автобиографичен: Томас Манн описывает жизнь и уклад своей собственной семьи, вплоть до подробного описания кухонных рецептов.

Роман был шесть раз экранизирован. В 1929 году Томас Манн получил за него Нобелевскую премию по литературе.

Гюнтер Грасс. «Жестяной барабан»



Гюнтер Грасс. Фото: wikipedia.org

«Жестяной барабан» был первым романом Гюнтера Грасса. Он сразу принес писателю мировую славу и Нобелевскую премию по литературе. Главный герой романа — Оскар Матцерат, который в трехлетнем возрасте перестал расти. Почему? Точно не известно. Сам Оскар утверждал, что по собственной воле. Зато мог кричать так громко, что разбивал своим криком стекла: окна, колбы, зеркала и очки учительницы, которая хотела отнять у него барабан.

После множества приключений (благодаря своему голосу Оскар, например, оказывается в банде подростков-воров) герой снова начинает расти. И потом события принимают неожиданный оборот…

Генрих Бёлль. «Глазами клоуна»

Произведения Генриха Белля много переводились на русский язык и хорошо издавались, так как в СССР он считался «прогрессивным» писателем и часто приезжал сюда. Но после того, как стал принимать у себя эмигрантов Льва Копелева и Александра Солженицына, Белля в Советском Союзе запретили. Запретили и, наверное, лучший роман нобелевского лауреата — «Глазами клоуна».

Книга эта, как и другие романы Белля, не богата событиями. Это история жизни сына богатого промышленника, ставшего клоуном. Роман вызвал скандал в ФРГ, был осужден католической церковью и в начале 1960-х годов чуть было не вошел в список книг, «не рекомендованных» для юношества.

Макс Фриш. «Назову себя Гантенбайн»



Макс Фриш. Фото: wikipedia.org

Макс Фриш — швейцарский писатель. Но так как писал он по-немецки, мы решили включить его в наш список. Самый увлекательный его роман — «Назову себя Гантенбайн». Главный герой попадает в автомобильную катастрофу. Ему угрожает потеря зрения, он покупает белую трость, надевает темные очки и вживается в роль слепого. Видит по-прежнему хорошо, но продолжает играть эту роль. «Слепой» Гантенбайн постепенно становится важнее «реального». И симпатичнее. Наблюдать за этим раздвоением личности не менее интересно, чем за классической историей доктора Джекилла и мистера Хайда.

Йозеф Рот. «Марш Радецкого»

Замечательная, светлая и грустная книга. Она особенно интересна для военных, но не потому, что в ней даются описания сражений, а историей трех поколений кадровых офицеров. На примере семьи фон Тротта австрийский писатель Йозеф Рот показывает славу этой семьи и ее гибель, связанную с гибелью империи. Название роману дал знаменитый марш Радецкого — музыкальный хит эпохи, который исполняли тогда везде.

Роберт Музиль. «Человек без свойств»

Роберт Музиль. Фото: wikipedia.org

Австрийский писатель Роберт Музиль писал роман «Человек без свойств» в течение 20 лет. Это грандиозная сатира на разваливающуюся государственную машину, на умирающую империю. В ней действует огромное количество персонажей: аристократы, промышленники, поэты, журналисты, генералы, дамы полусвета, преступники, включая сексуального маньяка и серийного убийцу. В русском переводе роман выходил в двух томах: в нем около 1700 страниц. Хватит надолго.