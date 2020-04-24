ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы купили картин на 37 тысяч рублей и передадут деньги медикам. Посмотрите, как выглядит самая дорогая работа

24.04.2020 13:12 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 15 до 22 апреля на площадке объявлений «Куфар» прошел благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!», на который выставили работы более 100 современных белорусских художников. Вырученные средства — на данный момент их уже более 17 тысяч рублей, возможно, число увеличится до 37 тысяч — адресно направлены в помощь медикам.


Работа Руслана Вашкевича «Мадам Бонжур»

Первоначально на аукционе было выставлено более 100 лотов. Их стартовая цена составляла от 10 рублей до 5 тысяч белорусских рублей. Борьба развернулась за 96 из них. Это были выставлены работы, выполненные в самых разных жанрах и техниках: живопись, акварель, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство.

Самым дорогим лотом аукциона стала «Мадам Бонжур» Руслана Вашкевича: работа была продана за 2,5 тысяч рублей.

Будущий владелец сможет получить выкупленный лот после того, как перечислит итоговую сумму (равную конечной ставке) на счет благотворительной кампании. Это может быть любой проект помощи медикам или медицинскому учреждению на платформе MolaMola. Компании на этой платформе формируются с учетом прямых обращений белорусских медиков о средствах первой необходимости, недостающих в работе.

По данным на 24 апреля на счета благотворительных инициатив уже перечислены 17 260 белорусских рублей. Общая сумма помощи, которую смогут получить белорусские медики по итогам благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!», составит более 37 тысяч рублей.

Благодаря аукциону будут приобретены или изготовлены средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, халаты, плащи, комбинезоны), оборудование (в том числе пульсоксиметры и концентраторы кислорода), а также организовано полноценное питание для работников медицинских учреждений и станций скорой помощи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 15 до 22 апреля на площадке объявлений «Куфар» прошел благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!», на который выставили работы более 100 современных белорусских...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Онлайн-формат масштабировал фестиваль "ТекСтильный букет"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика