Белорусы купили картин на 37 тысяч рублей и передадут деньги медикам. Посмотрите, как выглядит самая дорогая работа

Источник материала: Tut.by

С 15 до 22 апреля на площадке объявлений «Куфар» прошел благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!», на который выставили работы более 100 современных белорусских художников. Вырученные средства — на данный момент их уже более 17 тысяч рублей, возможно, число увеличится до 37 тысяч — адресно направлены в помощь медикам.



Работа Руслана Вашкевича «Мадам Бонжур»

Первоначально на аукционе было выставлено более 100 лотов. Их стартовая цена составляла от 10 рублей до 5 тысяч белорусских рублей. Борьба развернулась за 96 из них. Это были выставлены работы, выполненные в самых разных жанрах и техниках: живопись, акварель, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство.

Самым дорогим лотом аукциона стала «Мадам Бонжур» Руслана Вашкевича: работа была продана за 2,5 тысяч рублей.

Будущий владелец сможет получить выкупленный лот после того, как перечислит итоговую сумму (равную конечной ставке) на счет благотворительной кампании. Это может быть любой проект помощи медикам или медицинскому учреждению на платформе MolaMola. Компании на этой платформе формируются с учетом прямых обращений белорусских медиков о средствах первой необходимости, недостающих в работе.

По данным на 24 апреля на счета благотворительных инициатив уже перечислены 17 260 белорусских рублей. Общая сумма помощи, которую смогут получить белорусские медики по итогам благотворительного аукциона «ДЗЯКУЙ!», составит более 37 тысяч рублей.

Благодаря аукциону будут приобретены или изготовлены средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, халаты, плащи, комбинезоны), оборудование (в том числе пульсоксиметры и концентраторы кислорода), а также организовано полноценное питание для работников медицинских учреждений и станций скорой помощи.