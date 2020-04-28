Полесский драмтеатр показывает в интернете архивные записи спектаклей

Источник материала: Полесская правда



Полесский драматический театр показывает в интернете видеозаписи спектаклей прошлых лет, сообщили в учреждении культуры.

«Думаю, опубликованные записи зрители посмотрят с удовольствием. Тот, кто был на премьерных показах, восстановит их в памяти. Другие познакомятся с Полесским драматическим театром. Ведь не каждый может приехать из другого региона Беларуси или зарубежья посмотреть спектакль в Пинск», — отметил директор — художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

Видео постановок размещаются в официальной группе во «ВКонтакте». Например, в апреле появилась запись драмы «Раскіданае гняздо» по пьесе Янки Купалы, премьера состоялась в 2012 году.

У любителей театрального искусства есть возможность посмотреть остросоциальный спектакль «Я так хочу домой» по пьесе Людмилы Разумовской в исполнении пинских актеров.

Ожидается, что вскоре будут доступны записи архивных постановок «Эквус» и «Nach Hause (Домой)». Видео спектаклей будут появляться примерно раз в неделю.

В театре временно приостановлены показы, он работает в репетиционном режиме. Паузу труппа использует для подготовки новых спектаклей для взрослых и детей.

Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы и в планы поездок на фестивали. Ранее пинчане получили приглашения выступить на театральных подмостках в Смоленской области и Татарстане (РФ). Мероприятия с весны перенесены на осень. Артистов Полесского драмтеатра ждут в декабре в Молдове. Планировавшиеся в Пинске выступления зарубежных коллективов также отложены.