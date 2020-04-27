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"Красный - код нации" расшифровали в Национальном художественном музее

27.04.2020 22:00 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Как красный код нации смогли расшифровать в Национальном художественном? Концептуальный проект в алой обертке уже открыли для посетителей. А виртуальную экскурсию покажем первыми. 

В Национальном художественном музее презентовали новый концептуальный проект. Сакральность, эстетику и власть расшифровали через "Красный - код нации". В экспозиции - сотня работ - от традиционных узоров в рушниках до современной медитации в рамках. Проект реализована на средства Президентского гранта. За красной нитью проследила и Лидия Заблоцкая

Дмитрий Солодкий, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: "Это первая попытка вообще в музейном деле республики, взять такой формальный показатель как цвет и попробовать с ним поиграть, его изучить. Логика такого повествования, раскрытия кода нации, конечно, начинается с самых древних памятников. Это фибулы, лунницы с красными эмалями".

Красный - как блокатор напастей. Женщины считали его оберегом, потому и отражали и в украшениях, и в народной одежде. Красные нити собирали в кодовые узоры.

Научные работы об орнаментах представлены на экспозиции

Леонид Борозна отправляется в экспедиции и там зарисовывает на Полесье, на миллиметровой бумаге, переносит узоры белорусских орнаментов, рушников, постилок, кашуль, для того чтобы восстановить утраченные артефакты.

Работы селектировали из 40 тыс. экспонатов 6 музеев страны

Концепт "в красном" объединил философию III и XI веков. Около рушников - и поп-арт 2020 года. Всего в четырех залах - сотня работ. Селектировали из сорока тысяч экспонатов в течение года. В выборке - каталоги шести музеев. От Ветковского старообрядчества и музея истфака БГУ до частной галереи "ХО". 

Дмитрий Солодкий, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: "Встречают зрителей экспонаты, относящиеся к сакральному искусству. То есть, религиозному. Те произведения, которые использовались в богослужении. Это облачения, книги, иконы".

В одном зале - иконы и сарматские портреты

Зачастую здесь красный - уже символ победы и жизни над смертью. В XVI и XVII  веках иконы соседствуют рядом с сарматскими портретами. 

И вот знаковый портрет Ежи Радзивилла, изображенного в кардинальской накидке, именно в красных тонах изготавливалась для того, чтобы подчеркнуть, что этот человек наделен особой властью, особым духовным статусом.

Алый XX век - в плакатах и полотнах 

А дальше - алое XX столетие, в плакатах и полотнах - революция и война. Например. Исторический "Минск 1919 года" Леонида Дударенко - в дуэте с Надей Ходасевич-Леже. 

Дмитрий Солодкий, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: "В этих супрематических композициях рядом с работой Дударенко и видна эта динамика: мы замечаем движение красного и черного на белом фоне. В общем, то, что мы видели на рушниках".

Красный - как символ пролитой крови, который связал континенты через мировые войны. Здесь он - в красных маках Залознова и военных плакатах Радунского. 

Эпилог выставки - в картинах современных художников

Красный клубок разматываем на современных полотнах. Цвет - как оружие для воплощения замыслов. Показать цветение роз или медитировать квадратами. Каждое решение - смело, так освобождают свое подсознание и эмоции. 

И немаловажная деталь: пигменты красного высыхают медленнее, но веками сохраняют яркость. Оттого и ценность работ - выше. 

 
Теги: Минск
 
 
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Как красный код нации смогли расшифровать в Национальном художественном? Концептуальный проект в алой обертке уже открыли для посетителей. А виртуальную...
 
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