Взлет и падение Бенито Муссолини - «античная трагедия» в декорациях Второй мировой

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29 апреля 1945 года на Пьяцца Лоретто в Милане было многолюдно, несмотря на раннее воскресное утро. В толпе раздавались громкие возгласы, люди гудели, собиралось все больше любопытных. За несколько часов до этого, еще ночью, местные партизаны свалили здесь в кучу тела нескольких фашистских лидеров, среди них и Муссолини, а также его любовницы Клары Петаччи.



Фото flickr.com / Jean-Pierre Dalbéra

Место было выбрано намеренно: за семь с половиной месяцев до этого здесь были казнены 15 антифашистов. Сейчас же, прознав о смерти диктатора, жители решили выместить всю злость, накопившуюся за последние несколько лет неудач, жертв, обнищания и страха, на бездыханных трупах: в них бросали мусор, их били, в них стреляли, плевали и даже мочились на них. Толпа становилась неуправляемой, и чтобы прекратить бесчинства, да еще и дополнительно унизить мертвецов, находившаяся тут пожарная команда подвесила их за ноги вниз головами на перекрытиях ближайшей заправки. Человек, который единолично правил 45-миллионным народом; которого один из его соратников назвал богом; тот, кто считал, что подарит итальянцам величие Рима — теперь с ужасным разбитым лицом висел вниз головой в окружении бушующей толпы, которая лишь несколько лет назад восторженно приветствовала его.

Новая сила

В 1922 году, к своим 39 годам, Бенито Муссолини успел поработать школьным учителем, преподавателем колледжа, каменщиком, пожить за границей, побывать бродягой и партийным активистом, сделаться сторонником социалистов и затем расстаться с ними, стать известным журналистом и писателем, поучаствовать в Первой мировой войне и основать свою партию, создав новое, пусть и во многом вторичное, политическое течение — фашизм — в котором он объединил корпоративный государственный капитализм, крайний национализм и экспансионизм с историческими мифами прошлого.



Муссолини с соратниками в октябре 1922 года. Фото: Wikimedia Commons

Всего за несколько послевоенных лет в новое движение вступило несколько сотен тысяч человек, были созданы партийные боевые отряды «чернорубашечников». Именно в 1922 году, рискуя оказаться вне закона и все потерять, Муссолини организовал знаменитый поход на Рим: его сторонники, войдя в итальянскую столицу, вынудили короля Виктора Эммануила III, боявшегося начала гражданской войны, сделать своего лидера премьер-министром. Следующие два десятилетия он будет полновластным правителем Италии.

Популярность и популизм

За несколько лет Муссолини упрочил свое положение, изменив в свою пользу избирательные законы. Теперь, когда были развязаны руки, можно было взяться за воплощение замыслов, которыми давно грезил честолюбивый Муссолини. Прежде всего предстояло решить внутренние проблемы. Первая мировая война принесла не только жертвы, но и государственные долги, падение уровня жизни простых людей. Чтобы заручиться поддержкой населения, Муссолини стал проводить в жизнь государственные программы по сокращению безработицы, развитию сельского хозяйства, а также расширению строительства и инфраструктуры. Хотя их экономическая успешность спорна, они принесли Муссолини политические дивиденды — популярность как в стране, так и за ее пределами.



Фото: Wikimedia Commons

В стране, где слово папы римского приравнивалось к слову апостолов или самого Христа, несомненным успехом Муссолини стала договоренность с католической церковью по поводу «неразрешимого» Римского вопроса. В 1929 году он заключил с папой Пием XI Латеранские соглашения, согласно которым тот становился сувереном независимого государства, получив во владение Ватиканский холм, в обмен на что Святой Престол признавал фашистский режим и начал с ним активно сотрудничать. До этого конфликт светской и церковной власти длился почти 70 лет, когда папа римский утратил светскую власть во время объединения Италии, и за это отлучил короля Виктора Эммануила II от церкви.

Режим

Муссолини был приверженцем доктрины прямого действия, не гнушался нарушениями закона и политическими убийствами. Популярнейший лидер социалистов Джакомо Маттеотти, выступавший в итальянском парламенте с обличительными речами против укрепления позиций фашистов и нового избирательного закона, который фактически устанавливал диктатуру одной партии, был попросту убит, а попытки протестов и демонстративный выход оппозиционных депутатов из состава парламента, последовавшие за смертью Маттеотти, были только на руку Муссолини. Именно после этого в Италии фактически установилась диктатура. В последующие годы в стране начались преследования инакомыслящих, тысячи людей были брошены в тюрьмы.



Пропаганда перед выборами в итальянский парламент в 1934 году. Фото: storm100.livejournal.com

Развивался культ личности Муссолини, которого называли в стране называли дуче — «вождь». Все преподаватели школ и университетов должны были давать торжественную клятву защищать фашистский режим. Редакторы всех газет назначались Муссолини, а для занятия журналистикой требовался сертификат от фашистской партии. Все это держали в секрете, чтобы создавать у населения иллюзию свободы прессы. Профсоюзы были подчинены, а сам Муссолини высказывал идею включения всех граждан в корпоративные объединения по типу средневековых гильдий.

Сам дуче культивировал образ мачо — позировал на фото с голым торсом и занимался спортом, участвовал в общественных работах, сам объезжал лошадей на скачках, управлял самолетом, полупрофессионально играл на скрипке (в этом его сравнивали с тираном Нероном, который играл на лире). Также создавался миф о гениальном управленце и политике, заботящемся о нации: Муссолини даже лично оставлял на всю ночь гореть лампу в своем кабинете, чтобы у редких прохожих создавалось впечатление, что лидер не спит, работая на благо народа. Пропаганда активно использовала образы античной культуры, часто отождествляя Муссолини с Юлием Цезарем, который имел с ним некоторое сходство и также был плешив.

Сначала Муссолини был противником антисемитизма, считая его контрпродуктивным, тем более в Италии, где местные евреи были сильно ассимилированы. Однако после начала сближения с Германией в угоду новому союзнику в стране началась информационная кампания, направленная против евреев. В 1938 году принимаются законы против личности и собственности, ограничивавшие права евреев, однако политики их уничтожения, пока Муссолини единолично контролировал страну, не проводилось.

Империя «Нового Рима»

Желая вывести Италию из числа второразрядных государств и сделать ее во всех смыслах великой державой, Муссолини начал активно участвовать в международной политике. В 1923 году он упрочил свое международное влияние, когда, ухватившись за убийство на греческом острове Корфу итальянских военных, занимавшихся демаркацией границы, оккупировал остров и унизил греков, потребовав извинений, компенсации и даже оплаты оккупационных затрат со стороны греческого правительства. Это был первый серьезный тест новообразованной Лиги Наций — предшественницы ООН — который она провалила.

Муссолини наслаждался своим триумфом и в следующем году окончательно присоединил к Италии спорные территории Фиуме (ныне город Риека в Хорватии), из-за которых конфликтовал с Королевством сербов, хорватов, словенцев — будущей Югославией. Видя Италию полноправной наследницей Римской империи, Муссолини решил расширить колониальные владения, провозгласив задачу превращения Средиземного моря в Mare Nostrum — «Наше море». В 1935 году Италия напала на Эфиопию, чему вновь не смогла воспрепятствовать Лига Наций, а в 1936 году, когда был закончен захват страны, провозгласила себя империей. В этом же году Италия начала помогать франкистам в разгоревшейся в Испании гражданской войне: Муссолини всерьез полагал, что со временем могут создаться условия для вхождения Испании в состав Итальянской империи, как это было во времена Рима. Затем Италия безнаказанно аннексировала Албанию в 1939 году.



Фото: Wikimedia Commons

Видя нарастающую мощь Германии, Муссолини начала сближаться с Гитлером, в 1937 году вслед за японцами заключив Антикоминтерновский пакт, означавший взятие на себя союзных обязательств. Затем в 1940 году последовал Берлинский пакт, только подтвердивший прежние договоренности. Ранее, в 1938 году при участии Муссолини была решена судьба Чехословакии, когда было подписано Мюнхенское соглашение.

Когда весной 1940 года немцы начали успешное наступление во Франции, Муссолини долго не решался вступить в войну, однако 10 июня начал наступление на юге Франции, заняв приграничные территории Савойи и Ниццы, которые были переданы французам еще в XIX веке Пьемонтским королевством в обмен на помощь в борьбе с австрийцами. Также итальянцы захватили Корсику — родину Наполеона Бонапарта.

Жителям Италии внушали: никакое важное решение не может быть принято без мнения и участия Муссолини, а страна благодаря ему приобрела невиданное могущество и обширные территории в Европе и Африке. Объявляя об успехах, Муссолини любил произносить перед многотысячными толпами людей длинные зажигательные речи, каждый раз суля стране еще большее величие.

Дела сердечные

24 апреля 1932 Муссолини вел свой красный щегольской Alfa Romeo по загородной дороге на выезде из Рима. Тут его обогнала машина, в которой ехала двадцатилетняя дочь врача Кларетта Петаччи со своим женихом и родственниками. Она была страстной поклонницей Муссолини, отправляла ему восторженные письма, которые, однако, не шли дальше канцелярии. Во время этой поездки она нашла способ привлечь его внимание, а позже обменяться с ним несколькими фразами. Дуче запомнил эффектную девушку и позднее они стали встречаться в одной из его рабочих резиденций — палаццо Венеция. Новая пассия была на 29 лет моложе диктатора, а он к тому же был женат, что, однако, не мешало его любовным похождениям и внебрачным детям и до знакомства с Петаччи.



Клара Петаччи. Фото: Wikimedia Commons

Кларетта вышла замуж, однако быстро дистанцировалась от мужа, с которым окончательно рассталась в 1936 году. Петаччи боготворила Муссолини, называя его своим «любимым Беном». Судя по всему, жена Муссолини знала обо всех его увлечениях, тем более о таком долгом и прочном, но не препятствовала его похождениям. Впрочем, некоторые иерархи фашистской партии считали, что связь с Петаччи может испортить репутацию дуче и всего движения, так как брат Кларетты Марчелло и другие члены ее семьи, получив расположение Муссолини, использовали его в своих интересах. Кларетта получила шикарную виллу на холме на правом берегу Тибра, занималась там живописью и садом, а также принимала просителей, которые пользовались ее теплыми отношениями с дуче.

Неудачи и крах

Еще в 1934 году Муссолини удалось воспрепятствовать аннексии Германией Австрии, когда при попытке переворота был убит его союзник австрийский канцлер Энгельберт Дольфус. Тогда Италия привела в состояние боевой готовности несколько дивизий на границе, и Гитлер не рискнул что-то предпринять. Однако уже через 4 года, в марте 1938 года фюрер действовал более решительно, так что Германия теперь стала граничить с Италией.

Всем, да и самому Муссолини, было понятно, что ни он, ни его страна не играют первой скрипки в союзе с Германией, а немцы относятся к своим соратникам свысока.



Итальянские солдаты на восточном фронте в июле 1942 года. Фото: Wikimedia Commons

Видя успехи Гитлера и желая большей самостоятельности в действиях, в сентябре 1940 года итальянский лидер отдал приказ о нападении на Египет, который был в то время в сфере влияния Великобритании. Несмотря на почти шестикратное превосходство в силах, итальянцы не смогли достичь там сколь-нибудь серьезных успехов и остановили продвижение. Позже британцы предприняли контрнаступление, которое за несколько месяцев не только выбило итальянские войска с занятых ими позиций, но и заставило их бежать в Ливию, где уже немцам пришлось спасать своих союзников — там действовал знаменитый «Лис пустыни», генерал Эрвин Роммель.

В октябре 1940 года Муссолини вновь решил проявить своеволие и расширить империю, напав на Грецию. Однако наступление с территории Албании провалилось: греческие войска не только смогли отразить атаки «латинян», но и перейти в контрнаступление, причем итальянцев не спасали регулярные увеличения воинского контингента и пополнения. Гитлер воспользовался ситуацией и нанес грекам удар с севера, к которому они не были готовы. Греция пала за несколько последующих недель. Стала окончательно понятна вторичность Италии как союзника, низкая боеспособность итальянской армии.

Итальянский флот, который был гордостью диктатора, ранее усиленный несколькими новейшими линкорами, оказался совершенно не готов к войне: первые сражение с британцами были проиграны, а их нападение на военно-морскую базу в Таранто было катастрофическим — были потоплены множество крупных новых кораблей.

За несколько лет были потеряны так лелеемые Муссолини африканские колонии: сначала Эфиопия, затем Эритрея и наконец Сомали — итальянскую армию оттуда выбили британцы.

Выполняя союзнические обязательства, итальянские силы на восточном фронте участвовали в боях в Украине и на Дону, а затем в Сталинграде. Немцы часто жертвовали своими союзниками, чтобы сохранить жизни своим солдатам — итальянцев было не жалко.

Поражение в Африке открыло союзникам дорогу на юг Италии, где в 1943 году высадились американо-британские силы. Рим был захвачен, а Муссолини свергнут и арестован. Его спасли немцы, сумев силами спецподразделения освободить его и перевезти на север страны, куда уже вошли их оккупационные силы. Муссолини сделали правителем марионеточной Итальянской Социальной Республики — или, как ее часто называют, Респулики Сало, в честь городка, где располагалось правительство. Дуче становился все более и более апатичным, видя крах государства, которое строил на протяжении более 20 лет.

Конец дуче

В апреле 1945 года союзные войска теснили немецкие и итальянские части, которые в основном уже потеряли волю к сопротивлению. За последние месяцы в стране окрепли партизаны: коммунисты, социалисты, христианские демократы — все мало-мальски значимые политические силы стремились создать свои вооруженные отряды, чтобы иметь возможность бороться с фашистами и получить власть уже после войны в новообразованном правительстве. Наиболее значимые силы решили объединить усилия и координировать действия, создав Комитет национального освобождения. К концу месяца они подняли восстание на севере Италии, так что руководству фашисткой партии стало понятно, что они оказались между молотом и наковальней. Когда 25 апреля Милан — важнейший город северной Италии — оказался в руках восставших, Муссолини и некоторые другие руководители приняли решение пробиваться в Швейцарию, по возможности не попадаясь на глаза партизанам.



Тела Муссолини (второй слева) и Петаччи (в центре) на Пьяцца Лоретто. Фото: Wikimedia Commons

Отряд двигался вдоль озера Комо вместе с немецкими частями. Через пару дней пути отряд наткнулся на партизанский патруль, завязался бой, и немцы решили сложить оружие под гарантии того, что их пропустят в Швейцарию. Командиры партизан поставили условие: всех итальянцев нужно передать им. Муссолини переодели в немецкую форму и попытались укрыть, однако он был узнан и арестован. Их с Петачче перевезли на ферму близ селения Донго, так как бои в округе все еще продолжались.

На ферме близ Донго Муссолини и Петаччи провели ночь, а затем были отправлены южнее в селение Меццегра, где у стены одной из вилл их расстрелял партизанский полковник Вальтер Аудизио. Обстоятельства самого расстрела и принятия решения о казни остаются предметом споров: одни участники событий заявляли, что получили приказ Комитета национального освобождения, другие утверждают, что это была сугубо личная инициатива Аудизио; кто-то говорил, что Петаччи была расстреляна вместе с Муссолини, потому что считалась влиятельной фигурой и советником дуче; есть и те, кто говорит, что она сама не захотела расставаться с «любимым Бенито» и пыталась закрыть его своим телом в момент расстрела.

Так или иначе, их тела привезли в Милан и выставили на всеобщее осмеяние на площади. Затем, когда народ вдоволь поглумился над мертвецами, их забрали на вскрытие. Части его мозга отправили для исследования в США, чтобы установить, истинно ли предположение, что якобы перенесенный диктатором сифилис повредил его рассудок, что и стало причиной того, что он привел страну к катастрофе: нет, исследователи не нашли следов венерической болезни.

В конце концов, тела любовников были погребены на одном из миланских кладбищ, в той его части, где хоронили бедняков. Однако уже в следующем году на Пасху молодые фашисты выкрали тело Муссолини и несколько лет скрывали его в небольшом монастыре непогребенным, что было тайной даже для его семьи. Лишь в 1957 году власти согласились разрешить похороны на родине Муссолини в Предаппио.

Мать Петаччи судилась с правительством, настаивая, что казнь ее дочери была неоправданной и незаконной, однако после нескольких лет тяжбы суд закрыл дело, признав, что партизаны действовали в чрезвычайных военных обстоятельствах.

Итогом авантюр дуче, ставившего эксперименты над собственным народом, стали полмиллиона погибших в результате войны итальянцев. Почти 50 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен, были отправлены в лагеря НКВД, где по официальным данным умерло больше половины из них. Страна потеряла некоторые территории, которые приобрела еще до прихода Муссолини к власти, не говоря уже о колониях и оккупированных территориях. Попытка сделать Италию новым Римом провалилась, а расплатились за нее, как водится, большой кровью.