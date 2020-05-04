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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Традиции белорусского кукольного мастерства возрождают в Логойском районе Фольклорных персонажей из текстиля создает Нина Савельева. В ее коллекции не только мифологические образы, но и различные обереги, народные и игральные куклы. В...

Фольклорных персонажей из текстиля создает Нина Савельева. В ее коллекции не только мифологические образы, но и различные обереги, народные и игральные куклы. В изделиях используются натуральные ткани: шелк, лен, хлопок. Вся работа производится исключительно вручную.Работы мастера можно увидеть не только на республиканских конкурсах и выставках, но и за рубежом. В качестве сувениров текстильные творения отправились в Россию, Англию, Италию, Германию.