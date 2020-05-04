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Традиции белорусского кукольного мастерства возрождают в Логойском районе
04.05.2020 09:48 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTФольклорных персонажей из текстиля создает Нина Савельева. В ее коллекции не только мифологические образы, но и различные обереги, народные и игральные куклы. В изделиях используются натуральные ткани: шелк, лен, хлопок. Вся работа производится исключительно вручную.
Нина Савельева, рукодельница: "Это кукла для здоровья или на здоровье. Ее делают из сырого льна. Прям из сырого - не пряденого. Она делается серенькая. Ее не наряжают и дарят. Причем стараются делать ее из первого урожая льна с поля. Делается с очень хорошими мыслями. Это вот на здоровье".
Работы мастера можно увидеть не только на республиканских конкурсах и выставках, но и за рубежом. В качестве сувениров текстильные творения отправились в Россию, Англию, Италию, Германию.
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Фольклорных персонажей из текстиля создает Нина Савельева. В ее коллекции не только мифологические образы, но и различные обереги, народные и игральные куклы. В...
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