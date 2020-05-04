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Традиции белорусского кукольного мастерства возрождают в Логойском районе

04.05.2020 09:48 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Фольклорных персонажей из текстиля создает Нина Савельева. В ее коллекции не только мифологические образы, но и различные обереги, народные и игральные куклы. В изделиях используются натуральные ткани: шелк, лен, хлопок. Вся работа производится исключительно вручную.

Нина Савельева, рукодельница: "Это кукла для здоровья или на здоровье. Ее делают из сырого льна. Прям из сырого - не пряденого. Она делается серенькая. Ее не наряжают и дарят. Причем стараются делать ее из первого урожая льна с поля. Делается с очень хорошими мыслями. Это вот на здоровье".

Работы мастера можно увидеть не только на республиканских конкурсах и выставках, но и за рубежом. В качестве сувениров текстильные творения отправились в Россию, Англию, Италию, Германию.

 
 
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Фольклорных персонажей из текстиля создает Нина Савельева. В ее коллекции не только мифологические образы, но и различные обереги, народные и игральные куклы. В...
 
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