За 1,4 млн долларов. Государство снимет сериал о «достижениях социально-экономического развития» страны

Источник материала: Tut.by

В нашей стране появится сериал, «отражающий достижения социально-экономического развития Республики Беларусь». Соответствующая заявка появилась 30 апреля на сайте goszakupki.by.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Алексей Смык

Конкурс на создание проекта объявило Министерство культуры Беларуси. Планируется снять восемь серий на белорусском или русском языке с английскими субтитрами.

Общая сумма проекта — 3,4 млн белорусских рублей (или 1,4 млн долларов на данный момент). Государство готово выделить на создание фильма не более 70% общей суммы. Исполнитель должен найти оставшиеся 30%.

Проект должен быть готов к прокату через 16 месяцев. По выбору исполнителя это может быть драма, мелодрама, приключения или остросюжетный фильм.