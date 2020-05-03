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За 1,4 млн долларов. Государство снимет сериал о «достижениях социально-экономического развития» страны
03.05.2020 16:54 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В нашей стране появится сериал, «отражающий достижения социально-экономического развития Республики Беларусь». Соответствующая заявка
Конкурс на создание проекта объявило Министерство культуры Беларуси. Планируется снять восемь серий на белорусском или русском языке с английскими субтитрами.
Общая сумма проекта — 3,4 млн белорусских рублей (или 1,4 млн долларов на данный момент). Государство готово выделить на создание фильма не более 70% общей суммы. Исполнитель должен найти оставшиеся 30%.
Проект должен быть готов к прокату через 16 месяцев. По выбору исполнителя это может быть драма, мелодрама, приключения или остросюжетный фильм.
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За 1,4 млн долларов. Государство снимет сериал о «достижениях социально-экономического развития» страны
В нашей стране появится сериал, «отражающий достижения социально-экономического развития Республики Беларусь».
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