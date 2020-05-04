ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Отнимать у Сталина "победный трофей" сулило мало хорошего». Как в Германии оценивают штурм Берлина

04.05.2020 10:50 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16 апреля 1945 года Красная армия начала прорыв в сторону Берлина. Наступление шло широким фронтом. Операция продолжалась две недели и закончилась 2 мая капитуляцией городского гарнизона Берлина. TUT.BY уже разбирал мифы о Берлинской операции. А как события 75-летней давности оценивают в Германии?


Фото: wikipedia.org

Почему Берлин не взяли западные союзники?

Многие историки в настоящее время придерживаются мнения, что попытки союзников захватить Берлин могли бы иметь для них негативные последствия и осложнить и без того напряженные отношения с Москвой. Кроме того, было очевидным, что нацисты попытаются использовать столицу в качестве «яблока раздора». Отнимать у Сталина «победный трофей» после всех понесенных СССР лишений в политическом плане сулило мало хорошего, отметил в интервью DW Петер Либ — историк из Центра военной истории и общественных наук бундесвера в Потсдаме и автор недавно опубликованной книги о Берлинской операции «Битва за Берлин и конец „третьего рейха“. 1945».

Кроме того, взятие столицы могло обойтись союзникам слишком дорого. Верховный главнокомандующий союзными экспедиционными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр, как указывает Либ, исходил из 100 тысяч погибших при штурме Берлина — как минимум. Эйзенхауэр со всей ясностью говорил, что разрушенный бомбардировками город не стоит даже одной жизни американского солдата. Более того, западным союзникам при разделении Германии и так досталась бы часть столицы.

Бои за Берлин

20 апреля, оповестив Гитлера в день его рождения о своем прорыве артиллерийским обстрелом, советские войска уже на следующий день достигли окраин Берлина. 25 апреля части 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг столицы «третьего рейха». Но взятие города было еще впереди.

Берлин оказывал ожесточенное сопротивление. Город защищали отряды СС, немецкие части, отступавшие в ходе боев, ополчение, гитлерюгенд. Улицы были перекрыты баррикадами, здания превращены в огневые точки, подземные сооружения и метро — в лазареты и системы коммуникации. Одного сплошного фронта не было. Красноармейцам приходилось брать штурмом отдельно каждый квартал. Тут пригодился опыт Сталинграда, где каждый дом тоже был отдельной крепостью. С каждым днем кольцо все плотнее сжималось вокруг центра Берлина.

Кульминацией штурма города стало, конечно, взятие Рейхстага. В сознании красноармейцев именно это здание было главным символом гитлеровской Германии. Между тем, здание, в котором до захвата власти нацистами заседал парламент Веймарской республики, у Гитлера большим почетом не пользовалось. Сердцем «третьего рейха» была рейхсканцелярия, во дворе которой в подземном бункере 30 апреля «фюрер» покончил жизнь самоубийством.

Бои за Рейхстаг продолжались несколько дней. И 30 апреля над зданием впервые появился красный флаг.

Нужен ли был штурм Берлина?


Фото: wikipedia.org

Осада Берлина была бы возможной альтернативой, считают некоторые исследователи и военные историки. Другие отмечают, что советские войска потеряли бы стратегическую инициативу, осаждая Берлин, и не ясно, чем блокада могла бы закончиться. «Гитлер никогда бы не сдался», — подчеркивает военный историк Петер Либ.

Войска западных держав весной 1945 года брали без боя многие немецкие города. В Берлине ситуация была иная, отмечает Петер Либ. Берлин заставляла обороняться не только преданность «фюреру», но и страх. Страх попасть в руки «русских». Страх быть повешенным за дезертирство. И до самого конца верили в победу мальчишки из гитлерюгенда, которых еще 20 апреля фюрер самолично благословлял на последний бой.

За две недели в боях за Берлин погибло не менее 100 тысяч красноармейцев. По другим оценкам — потери были гораздо более значительными…

Вот что написал о значении Берлинской операции маршал Иван Конев в своих воспоминаниях: «Как теперь известно из истории, попытки Гитлера и его окружения добиться сепаратных соглашений с нашими союзниками не увенчались успехом. Мы и тогда, в период войны, не хотели верить, что наши союзники могут пойти на какой бы то ни было сговор с немецко-фашистским командованием. Однако в атмосфере того времени, насыщенной не только фактами, но и слухами, мы не вправе были абсолютно исключить и такую возможность. Это обстоятельство придавало Берлинской операции, я бы сказал, особую остроту. И уж во всяком случае нам приходилось считаться с тем, что, встав наконец перед необходимостью испить до дна горечь военного поражения, фашистские руководители предпочтут сдать Берлин американцам и англичанам, перед ними будут открывать путь, а с нами будут жестоко, до последнего солдата, сражаться…»

Новую информацию о событиях 75-летней давности могли бы дать пока еще засекреченные российские архивы, отмечает военный историк из Потсдама Петер Либ. Но в принципе среди историков нет разногласий по поводу оценки битвы за Берлин. Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны в Европе и самое кровопролитное на территории Германии. Оно поставило точку в войне, подписав окончательный приговор «третьему рейху». И оно, помимо всего прочего, показало, резюмирует Петер Либ, насколько велико было недоверие среди союзников по антигитлеровской коалиции. Стало понятно, насколько непрочным был этот союз и что длительное противостояние Запада и Востока только начинается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля 1945 года Красная армия начала прорыв в сторону Берлина. Наступление шло широким фронтом. Операция продолжалась две недели и закончилась 2 мая капитуляцией...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Традиции белорусского кукольного мастерства возрождают в Логойском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика