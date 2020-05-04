Источник материала: Tut.by

16 апреля 1945 года Красная армия начала прорыв в сторону Берлина. Наступление шло широким фронтом. Операция продолжалась две недели и закончилась 2 мая капитуляцией городского гарнизона Берлина. TUT.BY уже разбирал мифы о Берлинской операции . А как события 75-летней давности оценивают в Германии?



Фото: wikipedia.org

Почему Берлин не взяли западные союзники?

Многие историки в настоящее время придерживаются мнения, что попытки союзников захватить Берлин могли бы иметь для них негативные последствия и осложнить и без того напряженные отношения с Москвой. Кроме того, было очевидным, что нацисты попытаются использовать столицу в качестве «яблока раздора». Отнимать у Сталина «победный трофей» после всех понесенных СССР лишений в политическом плане сулило мало хорошего, отметил в интервью DW Петер Либ — историк из Центра военной истории и общественных наук бундесвера в Потсдаме и автор недавно опубликованной книги о Берлинской операции «Битва за Берлин и конец „третьего рейха“. 1945».

Кроме того, взятие столицы могло обойтись союзникам слишком дорого. Верховный главнокомандующий союзными экспедиционными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр, как указывает Либ, исходил из 100 тысяч погибших при штурме Берлина — как минимум. Эйзенхауэр со всей ясностью говорил, что разрушенный бомбардировками город не стоит даже одной жизни американского солдата. Более того, западным союзникам при разделении Германии и так досталась бы часть столицы.

Бои за Берлин

20 апреля, оповестив Гитлера в день его рождения о своем прорыве артиллерийским обстрелом, советские войска уже на следующий день достигли окраин Берлина. 25 апреля части 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг столицы «третьего рейха». Но взятие города было еще впереди.

Берлин оказывал ожесточенное сопротивление. Город защищали отряды СС, немецкие части, отступавшие в ходе боев, ополчение, гитлерюгенд. Улицы были перекрыты баррикадами, здания превращены в огневые точки, подземные сооружения и метро — в лазареты и системы коммуникации. Одного сплошного фронта не было. Красноармейцам приходилось брать штурмом отдельно каждый квартал. Тут пригодился опыт Сталинграда, где каждый дом тоже был отдельной крепостью. С каждым днем кольцо все плотнее сжималось вокруг центра Берлина.

Кульминацией штурма города стало, конечно, взятие Рейхстага. В сознании красноармейцев именно это здание было главным символом гитлеровской Германии. Между тем, здание, в котором до захвата власти нацистами заседал парламент Веймарской республики, у Гитлера большим почетом не пользовалось. Сердцем «третьего рейха» была рейхсканцелярия, во дворе которой в подземном бункере 30 апреля «фюрер» покончил жизнь самоубийством.

Бои за Рейхстаг продолжались несколько дней. И 30 апреля над зданием впервые появился красный флаг.

Нужен ли был штурм Берлина?



Фото: wikipedia.org

Осада Берлина была бы возможной альтернативой, считают некоторые исследователи и военные историки. Другие отмечают, что советские войска потеряли бы стратегическую инициативу, осаждая Берлин, и не ясно, чем блокада могла бы закончиться. «Гитлер никогда бы не сдался», — подчеркивает военный историк Петер Либ.

Войска западных держав весной 1945 года брали без боя многие немецкие города. В Берлине ситуация была иная, отмечает Петер Либ. Берлин заставляла обороняться не только преданность «фюреру», но и страх. Страх попасть в руки «русских». Страх быть повешенным за дезертирство. И до самого конца верили в победу мальчишки из гитлерюгенда, которых еще 20 апреля фюрер самолично благословлял на последний бой.

За две недели в боях за Берлин погибло не менее 100 тысяч красноармейцев. По другим оценкам — потери были гораздо более значительными…

Вот что написал о значении Берлинской операции маршал Иван Конев в своих воспоминаниях: «Как теперь известно из истории, попытки Гитлера и его окружения добиться сепаратных соглашений с нашими союзниками не увенчались успехом. Мы и тогда, в период войны, не хотели верить, что наши союзники могут пойти на какой бы то ни было сговор с немецко-фашистским командованием. Однако в атмосфере того времени, насыщенной не только фактами, но и слухами, мы не вправе были абсолютно исключить и такую возможность. Это обстоятельство придавало Берлинской операции, я бы сказал, особую остроту. И уж во всяком случае нам приходилось считаться с тем, что, встав наконец перед необходимостью испить до дна горечь военного поражения, фашистские руководители предпочтут сдать Берлин американцам и англичанам, перед ними будут открывать путь, а с нами будут жестоко, до последнего солдата, сражаться…»

Новую информацию о событиях 75-летней давности могли бы дать пока еще засекреченные российские архивы, отмечает военный историк из Потсдама Петер Либ. Но в принципе среди историков нет разногласий по поводу оценки битвы за Берлин. Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны в Европе и самое кровопролитное на территории Германии. Оно поставило точку в войне, подписав окончательный приговор «третьему рейху». И оно, помимо всего прочего, показало, резюмирует Петер Либ, насколько велико было недоверие среди союзников по антигитлеровской коалиции. Стало понятно, насколько непрочным был этот союз и что длительное противостояние Запада и Востока только начинается.