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Умер автор хитов группы «Ласковый май» композитор Владимир Бойко

04.05.2020 16:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Композитор Владимир Бойко, работавший с группой «Ласковый май», умер в Воронеже в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.


Владимир Бойко (слева) и Андрей Разин. Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

По словам экс-солистки группы Натальи Грозовской, «он долгое время нехорошо себя чувствовал. [Умер] в Воронеже, где в последнее время жил. Ему было 60 лет». По ее информации, причиной смерти мог стать инсульт.

Бойко являлся музыкантом, с 1989 года — музыкальным руководителем группы. Написал для «Ласкового мая» около 25 песен.

Группа существовала в 1986—1992 годах и в то время являлась одной из самых популярных в СССР и на постсоветском пространстве.

 
 
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Композитор Владимир Бойко, работавший с группой «Ласковый май», умер в Воронеже в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
 
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