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Умер автор хитов группы «Ласковый май» композитор Владимир Бойко
04.05.2020 16:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Композитор Владимир Бойко, работавший с группой «Ласковый май», умер в Воронеже в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом на своей странице в инстаграме
Бойко являлся музыкантом, с 1989 года — музыкальным руководителем группы. Написал для «Ласкового мая» около 25 песен.
Группа существовала в 1986—1992 годах и в то время являлась одной из самых популярных в СССР и на постсоветском пространстве.
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Композитор Владимир Бойко, работавший с группой «Ласковый май», умер в Воронеже в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
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