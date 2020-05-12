|
Музыкальные онлайн-уроки проводят в Глебовке
12.05.2020 18:54 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTОнлайн-уроки по музыке в детской музыкальной школе искусств № 10, которая носит имя советского белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Глебова. Сейчас часть учащихся посещает уроки по специальности в школе, остальные занимаются дистанционно. Однако есть звуковая специфика в таком интернет-подходе.
В следующем году знаменитая Глебовка отмечает 50-летний юбилей. Ученики и выпускники 10-й музыкальной школы искусств - постоянные победители международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Среди выпускников солисты многих известных коллективов Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-уроки по музыке в детской музыкальной школе искусств № 10, которая носит имя советского белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Глебова....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)