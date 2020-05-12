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Музыкальные онлайн-уроки проводят в Глебовке

12.05.2020 18:54 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Онлайн-уроки по музыке в детской музыкальной школе искусств № 10, которая носит имя советского белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Глебова. Сейчас часть учащихся посещает уроки по специальности в школе, остальные  занимаются дистанционно. Однако  есть звуковая специфика в таком интернет-подходе.

В следующем году знаменитая Глебовка отмечает 50-летний юбилей. Ученики и выпускники 10-й музыкальной школы искусств - постоянные победители международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Среди выпускников  солисты многих известных коллективов Беларуси.

 
 
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Онлайн-уроки по музыке в детской музыкальной школе искусств № 10, которая носит имя советского белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Глебова....
 
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