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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музыкальные онлайн-уроки проводят в Глебовке Онлайн-уроки по музыке в детской музыкальной школе искусств № 10, которая носит имя советского белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Глебова....

Онлайн-уроки по музыке в детской музыкальной школе искусств № 10, которая носит имя советского белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Глебова. Сейчас часть учащихся посещает уроки по специальности в школе, остальные занимаются дистанционно. Однако есть звуковая специфика в таком интернет-подходе.В следующем году знаменитая Глебовка отмечает 50-летний юбилей. Ученики и выпускники 10-й музыкальной школы искусств - постоянные победители международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Среди выпускников солисты многих известных коллективов Беларуси.