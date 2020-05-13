Артисты белорусской эстрады поддержат борисовских медиков в прямом эфире

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Организатором мероприятия выступает отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома при участии образовательно-продюсерского центра «Голоса», Борисовского райкома ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи» и ГУ «Дворец культуры им. М. Горького». Прямую трансляцию обеспечат ООО «Светлое телевидение» и ООО «Телеком гарант» (региональная телекомпания г. Борисова «СКИФ»), информационную поддержку – наша газета «Адзінства».

Все собранные денежные средства будут переданы в поддержку медицинских работников учреждений здравоохранения Борисовского района.

Благотворительный счёт для обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты:

Р/с BY68 AKBB 3632 0000 0049 2620 0000

ЦБУ №612 ОАО «АСБ Беларусбанк»

БИК AKBBY2X, УНП 600078786, ОКПО 06084141