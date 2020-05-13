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Стали известны победители областного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2020». Среди них есть и наш сотрудник!

13.05.2020 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

В этом году темой для творческих размышлений были выбраны белорусские легенды, предания, мифы о стране, реках, озерах, замках и происхождении городов; о мистических и аномальных местах; сказания о необъяснимом и загадочном.

Победителями областного этапа конкурса стали:

– в категории «Учащийся» – Марыя Жолудзева, Березино (146 баллов);

– в категории «Любитель» – Вероника Колодинская, Дзержинск (139 баллов);

– в категории «Студент» по решению жюри победитель не определялся в виду того, что на конкурс поступила всего одна работа и её уровень недостаточно высок;

– в категории «Профессионал» – Мария Курченок, корреспондент газеты «Адзінства», Борисов (140 баллов).

Поздравляем победителей!

 
 
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Конкурс «Золотое перо «Белой Руси» – 2020» проводится среди учащейся и рабочей молодежи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения,...
 
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