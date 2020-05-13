|
Сегодня 115 лет исполнилось бы народной артистке СССР Стефании Станюте
13.05.2020 09:20 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTДочь известного белорусского художника Михаила Станюты родилась в Минске. Творческую карьеру начала с 13 лет, работала статисткой у одного из основателей профессионального театра - Флориана Ждановича. Сцене она отдала почти всю жизнь - сыграла около 200 ролей в Национальном академическом драматическом театре имени Янки Купалы. В свои 90 она продолжала выходить на родную сцену. Работала в кино, сотрудничала с радиотеатром и телевидением. Снималась в таких фильмах, как "Люди на болоте", "Белые росы". Но главная лента, которая сделала ее звездой, - "Прощание с Матерой". В день рождения народной артистки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочь известного белорусского художника Михаила Станюты родилась в Минске. Творческую карьеру начала с 13 лет, работала статисткой у одного из основателей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)