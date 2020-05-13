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Сегодня 115 лет исполнилось бы народной артистке СССР Стефании Станюте

13.05.2020 09:20 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Дочь известного белорусского художника Михаила Станюты родилась в Минске. Творческую карьеру начала с 13 лет, работала статисткой у одного из основателей профессионального театра - Флориана Ждановича. Сцене она отдала почти всю жизнь - сыграла около 200 ролей в Национальном академическом драматическом театре имени Янки Купалы. В свои 90 она продолжала выходить на родную сцену. Работала в кино, сотрудничала с радиотеатром и телевидением. Снималась в таких фильмах, как "Люди на болоте", "Белые росы". Но главная лента, которая сделала ее звездой, - "Прощание с Матерой". В день рождения народной артистки телеканал "Беларусь 3" покажет документальный фильм "Стефания Станюта. Моя жизнь...", а в вечерний прайм-тайм - художественную ленту "Мама, я живой". 
 
Теги: Минск
 
 
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Дочь известного белорусского художника Михаила Станюты родилась в Минске. Творческую карьеру начала с 13 лет, работала статисткой у одного из основателей...
 
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