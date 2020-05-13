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Актеры Музыкального театра готовятся к новому сезону

13.05.2020 19:08 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Среди постановок - балеты "Шопениана", а также "Новеллы про любовь". Там будут переплетаться народные танцы разных регионов Испании. Вниманию зрителей и оперетта "Король вальса" на музыку Штрауса. Репетиции сейчас идут нон-стоп. Даты премьерных показов станут известны позже.

 
 
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Среди постановок - балеты "Шопениана", а также "Новеллы про любовь". Там будут переплетаться народные танцы разных регионов Испании. Вниманию зрителей и оперетта...
 
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