|
Актеры Музыкального театра готовятся к новому сезону
13.05.2020 19:08 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСреди постановок - балеты "Шопениана", а также "Новеллы про любовь". Там будут переплетаться народные танцы разных регионов Испании. Вниманию зрителей и оперетта "Король вальса" на музыку Штрауса. Репетиции сейчас идут нон-стоп. Даты премьерных показов станут известны позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди постановок - балеты "Шопениана", а также "Новеллы про любовь". Там будут переплетаться народные танцы разных регионов Испании. Вниманию зрителей и оперетта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)