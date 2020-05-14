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Картины мастеров УНОВИСа покажут на онлайн-локации площади Якуба Коласа
14.05.2020 09:04 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВитебскую абстракцию "врисовали" в дополненную реальность площади Якуба Коласа. Так решили реформатировать вернисаж "Художник и город" в этом году. Проект, который все привыкли изучать на открытом воздухе, переехал на сайт higminsk.by. В онлайн-режиме - полноценный эффект присутствия. Теперь через экран монитора можно прогуляться в разные направления столичной площади Коласа и подробно рассмотреть кубы с супрематическими картинами 16 современных художников. Все - последователи идей Малевича, они представляют творческое объединение УНОВИС. Напомним, в этом году столетие арт-суполки. О работах расскажут и в аудиогиде на английском, белорусском и русском языках. 32 неформальные работы без цветовых изменений и в высоком качестве.
Дмитрий Гмыза, соорганизатор проекта "Художник и город": "Проекту не просто 8 лет. Он заслужил признание на международном уровне. И в прошлом году проект "Художник и город" стал обладателем серебра в номинации "Культура" на международной премии Международной ассоциации пиара. Это премия, которая проводится ежегодно. Такого рода проекты невозможны без поддержки белорусского бизнеса в формате частного государственного партнерства. И мы благодарим Банк ВТБ, который 7 лет подряд является партнером этого проекта".
Площадь примерит на себя функцию выставочного холла в офлайн-режиме в июле, позже кубы переедут на родину УНОВИСа - в Витебск. Современную абстракцию оставят и на сайте.
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Витебскую абстракцию "врисовали" в дополненную реальность площади Якуба Коласа. Так решили реформатировать вернисаж "Художник и город" в этом году. Проект, который...
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