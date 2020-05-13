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Текстильную выставку "Мильфлер" студентов Академии искусств приурочили к 75-летию вуза
13.05.2020 17:44 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTчащиеся Белорусской академии искусств презентуют свои подходы к экспериментальному текстилю. Среди проектов - гобелены, узоры на ткани, костюмы… Экспозицию приурочили к 75-летию вуза.
Эмоциями и задумками авторы поделились с нашим корреспондентом Ларисой Гулякевич.
Выставочный проект включает более 80 плоскостных и объемно-пространственных текстильных произведений.
Мille-fleurs - "тысяча цветов" - так называли особый вид западноевропейских обоев с цветочным орнаментом в 15-16 веках. Авторы же этого креативного проекта - современные мастера как студенты, так и преподаватели Белорусской академии искусств.
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Кафедра декоративно-прикладного искусства и костюма академии - давний друг арт-галереи "Высокое место". Нынешняя выставка не только отчетная - с дипломными и курсовыми произведениями, но вся экспозиция посвящена 75-летию альма-матер молодых авторов.
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чащиеся Белорусской академии искусств презентуют свои подходы к экспериментальному текстилю. Среди проектов - гобелены, узоры на ткани, костюмы… Экспозицию...
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