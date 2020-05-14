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Выставка "Художник и город" в онлайн-формате

14.05.2020 19:20 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Выставочный проект "Художник и город" в онлайн-формате. Обычно репродукции картин известных белорусских художников экспонируют под открытым небом на площади Якуба Коласа в Минске. Сегодня же открытие проекта проходило в виртуальном формате.

Выставка также будет проходить виртуально, а приурочена она к 100-летию творческого объединения УНОВИС - Утвердителей нового искусства. Столетие назад под руководством Казимира Малевича в Витебске участники объединения начали популяризировать идеи нового искусства в массах. В виртуальной экспозиции - 32 работы. Среди них - картины-последователей художественного направления - живописцев витебского творческого объединения "Квадрат", а также произведения других знаковых художников-авангардистов.

Экспозиция "Художник и город" организуется девятый раз, но впервые в формате онлайн. В октябре выставка переедет в Витебск, где и зародилось творческое течение.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выставочный проект "Художник и город" в онлайн-формате. Обычно репродукции картин известных белорусских художников экспонируют под открытым небом на площади...
 
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