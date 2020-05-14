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Национальный художественный музей представил две военные премьеры
15.05.2020 06:30 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНациональный художественный музей открыл свои фонды и к юбилею Великой Победы представил две военные премьеры. Символично - это полотна белорусского и российского художников. В каждом образы женщин на передовой в разгар боевых действий. Лидия Заблоцкая узнала историю полотен.
Екатерина Изофатова, завотделом Национального художественного музея Беларуси: "Если мы вспомним военные фильмы, изображающие боевые действия, то всегда это образ медсестры. Единственный иногда момент, возможность спасения - вынести раненого с поля".
Военное полотно белоруса Ольгерда Малишевского - впервые в постоянной экспозицииИх еще называли белыми ангелами или сестрами милосердия. Так, в деле надежда на выживание каждого солдата. Подвиг медсестер писали не раз, среди художников и белорус Ольгерд Малишевский. Он лично был на поле боя в 20 с небольшим. А в 70-х воссоздавал маслом "Годы войны", "Сыновей Родины" и "Хатынь". Достаточно камерный художник за пять лет до своей смерти, в 84-м, вновь пишет мир и победу. Через врачевание.
Екатерина Изофатова, завотделом Национального художественного музея Беларуси: "Здесь мы видим, что художник выводит этот образ из конкретного процесса врачевания, изображения каких-то типических черт профессии, в образ такого философско-этического значения. То есть, стоять на страже жизни".
Искусство медработников всегда в актуальном. Потому работу Малишевского закупили в фонды нацхуда. В постоянную экспозицию вписали впервые. Как и холст ленинградского мастера Александра Самохвалова. Картину "На дежурстве. Начало блокады" и вовсе разархивировали спустя 74 года.
"На дежурстве. Начало блокады" разархивировали спустя 74 годаЭто сюжетное полотно Самохвалов создает за три тысячи километров от центра ленинградских артобстрелов - в Новосибирске. В 43-м художник находился там в эвакуации вместе с Театром драмы. И только по газетным сводкам пишет бойца подразделения наблюдения и оповещения. И таких, хрупких, но самоотверженных девушек, в Ленинградской женской армии было 16 000.
После блокадной зимы 41-42 годов мужчины массово уходили на фронт или же умирали. От обстрелов и голода. Тогда в подразделения местной противовоздушной обороны стали призывать женщин от 18 до 35 лет. Оставшиеся 611 дней блокады они ликвидировали бомбежки и хоронили умерших. Часто - тех, кто дежурил на соседней вышке.
Алла Василевская, заместитель главного хранителя Национального художественного музея Беларуси: "43 год - это год, когда наступил коренной перелом в ходе войны. И тогда стало понятно, что победа над врагом неминуема. И здесь совершенно невольным образом вот эта совершенная пластика фигуры - он начинает напоминать древнегреческую скульптуру. Это богиня победы Ника. И это образ Победы".
Скоро полотна пройдут через этапы реставрацииКартина поступила в музей в 46-м. Тогда в Москве работала общая дирекция художественных выставок и панорам. Она же и распределяла полотна по всем советским республикам. Обязательный критерий - нести посыл Победы. Так зрители вдохновлялись и верили еще сильнее в непокоренную страну. В музее с таким посылом - не единственная картина. Позже каждая пройдет этап реставрации и презентуется зрителям.
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Национальный художественный музей открыл свои фонды и к юбилею Великой Победы представил две военные премьеры. Символично - это полотна белорусского и...
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