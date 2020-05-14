Источник материала: БT

Военное полотно белоруса Ольгерда Малишевского - впервые в постоянной экспозиции

"На дежурстве. Начало блокады" разархивировали спустя 74 года

Скоро полотна пройдут через этапы реставрации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальный художественный музей представил две военные премьеры Национальный художественный музей открыл свои фонды и к юбилею Великой Победы представил две военные премьеры. Символично - это полотна белорусского и...

Национальный художественный музей открыл свои фонды и к юбилею Великой Победы представил две военные премьеры. Символично - это полотна белорусского и российского художников. В каждом образы женщин на передовой в разгар боевых действий.узнала историю полотен.Их еще называли белыми ангелами или сестрами милосердия. Так, в деле надежда на выживание каждого солдата. Подвиг медсестер писали не раз, среди художников и белорус Ольгерд Малишевский. Он лично был на поле боя в 20 с небольшим. А в 70-х воссоздавал маслом "Годы войны", "Сыновей Родины" и "Хатынь". Достаточно камерный художник за пять лет до своей смерти, в 84-м, вновь пишет мир и победу. Через врачевание.Искусство медработников всегда в актуальном. Потому работу Малишевского закупили в фонды нацхуда. В постоянную экспозицию вписали впервые. Как и холст ленинградского мастера Александра Самохвалова. Картину "На дежурстве. Начало блокады" и вовсе разархивировали спустя 74 года.Это сюжетное полотно Самохвалов создает за три тысячи километров от центра ленинградских артобстрелов - в Новосибирске. В 43-м художник находился там в эвакуации вместе с Театром драмы. И только по газетным сводкам пишет бойца подразделения наблюдения и оповещения. И таких, хрупких, но самоотверженных девушек, в Ленинградской женской армии было 16 000.После блокадной зимы 41-42 годов мужчины массово уходили на фронт или же умирали. От обстрелов и голода. Тогда в подразделения местной противовоздушной обороны стали призывать женщин от 18 до 35 лет. Оставшиеся 611 дней блокады они ликвидировали бомбежки и хоронили умерших. Часто - тех, кто дежурил на соседней вышке.Картина поступила в музей в 46-м. Тогда в Москве работала общая дирекция художественных выставок и панорам. Она же и распределяла полотна по всем советским республикам. Обязательный критерий - нести посыл Победы. Так зрители вдохновлялись и верили еще сильнее в непокоренную страну. В музее с таким посылом - не единственная картина. Позже каждая пройдет этап реставрации и презентуется зрителям.