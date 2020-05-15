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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Концерт группы AURA сегодня в прямом эфире на "Беларусь 3" Белтелерадиокомпания сегодня впервые проведет теле- и радиотрансляцию из легендарной Большой студии Дома радио. Двухчасовой концерт "Барані сваё" в прямом эфире -...

Белтелерадиокомпания сегодня впервые проведет теле- и радиотрансляцию из легендарной Большой студии Дома радио. Двухчасовой концерт "Барані сваё" в прямом эфире - от лауреатов премии "За духовное возрождение" группы AURA. Более 20 песен, написанных за 15 лети Евгением Олейником. Это радиохиты, песни национальных отборов на "Евровидение" и треки для народных и заслуженных белорусских артистов. В студии споют, Александр Солодуха, Инна Афанасьева. Музыкальные сеты - в живом звуке и в формате беседы. А накануне в студии монтировали площадку для выступления артистов.Лайф-концерт покажут вна. Трансляция будет идти также наи в эфире