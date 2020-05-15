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Концерт группы AURA сегодня в прямом эфире на "Беларусь 3"

15.05.2020 08:50 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания сегодня впервые проведет теле- и радиотрансляцию из легендарной Большой студии Дома радио. Двухчасовой концерт "Барані сваё" в прямом эфире - от лауреатов премии "За духовное возрождение" группы AURA. Более 20 песен, написанных за 15 лет Юлией Быковой и Евгением Олейником. Это радиохиты, песни национальных отборов на "Евровидение" и треки для народных и заслуженных белорусских артистов. В студии споют Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Инна Афанасьева. Музыкальные сеты - в живом звуке и в формате беседы. А накануне в студии монтировали площадку для выступления артистов.

Евгений Олейник, композитор, лидер группы AURA: "Мы неслучайно выбрали студию Дома радио, потому что в этом году в Беларуси исполняется 95 лет с момента первой радиопередачи, поэтому студия самая легендарная, самая укомплектованная. Будет очень много гостей. Включайте, включайтесь!"

Лайф-концерт покажут в 21:55 на "Беларусь 3". Трансляция будет идти также на сайте Белтелерадиокомпании и в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

 
 
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Белтелерадиокомпания сегодня впервые проведет теле- и радиотрансляцию из легендарной Большой студии Дома радио. Двухчасовой концерт "Барані сваё" в прямом эфире -...
 
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