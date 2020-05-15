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Концерт группы AURA сегодня в прямом эфире на "Беларусь 3"
15.05.2020 08:50 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTБелтелерадиокомпания сегодня впервые проведет теле- и радиотрансляцию из легендарной Большой студии Дома радио. Двухчасовой концерт "Барані сваё" в прямом эфире - от лауреатов премии "За духовное возрождение" группы AURA. Более 20 песен, написанных за 15 лет
Евгений Олейник, композитор, лидер группы AURA: "Мы неслучайно выбрали студию Дома радио, потому что в этом году в Беларуси исполняется 95 лет с момента первой радиопередачи, поэтому студия самая легендарная, самая укомплектованная. Будет очень много гостей. Включайте, включайтесь!"
Лайф-концерт покажут в 21:55 на
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Белтелерадиокомпания сегодня впервые проведет теле- и радиотрансляцию из легендарной Большой студии Дома радио. Двухчасовой концерт "Барані сваё" в прямом эфире -...
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