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Онлайн фильм-опера "Дрыгва" - к 90-летию со дня рождения золотого баса Беларуси Виктора Чернобаева

15.05.2020 10:14 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Фильм-оперу "В пущах Полесья" из фондов БТ покажут в Сети 

Белтелерадиокомпания покажет онлайн фильм-оперу по повести Коласа "Дрыгва" - к 90-летию со дня рождения золотого баса Беларуси Виктора Чернобаева. Певец родился в Новороссийске, но стал одним из самых узнаваемых голосов нашей страны. Его голос озвучил на сцене Большого театра более сотни ролей. Этой сценической площадке артист служил более полувека. Начало трансляции сегодня в 16 часов в сообществе золотой фонд БТ в "ВКонтакте" и Facebook.

 
 
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Фильм-оперу "В пущах Полесья" из фондов БТ покажут в Сети  Белтелерадиокомпания покажет онлайн фильм-оперу по повести Коласа "Дрыгва" - к 90-летию со дня рождения...
 
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