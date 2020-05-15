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Фильм-оперу "В пущах Полесья" из фондов БТ покажут в Сети

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Онлайн фильм-опера "Дрыгва" - к 90-летию со дня рождения золотого баса Беларуси Виктора Чернобаева Фильм-оперу "В пущах Полесья" из фондов БТ покажут в Сети Белтелерадиокомпания покажет онлайн фильм-оперу по повести Коласа "Дрыгва" - к 90-летию со дня рождения...

Белтелерадиокомпания покажет онлайн фильм-оперу по повести Коласа "Дрыгва" - к 90-летию со дня рождения золотого баса Беларуси Виктора Чернобаева. Певец родился в Новороссийске, но стал одним из самых узнаваемых голосов нашей страны. Его голос озвучил на сцене Большого театра более сотни ролей. Этой сценической площадке артист служил более полувека. Начало трансляции сегодня в 16 часов в сообществе золотой фонд БТ в "ВКонтакте" и Facebook.