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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Придворный театр восстановят в Ружанском замке Придворный театр воссоздают в Ружанах. Реконструкцию начали в замке Сапегов. В 18 веке дворец славился своим величием. Его главной гордостью был барочный театр, в...

Придворный театр воссоздают в Ружанах. Реконструкцию начали в замке Сапегов. В 18 веке дворец славился своим величием. Его главной гордостью был барочный театр, в котором работали больше ста человек. Актеры, ими были деревенские жители, играли роли на итальянском и французском языках. Посмотреть на представления приезжали даже короли. После войн от театра остались только стены. Но в архивах сохранились чертежи здания. Кроме деталей интерьера хотят воссоздать и механизмы сцены. В обновленном театре снова будут ставить барочные спектакли, а еще проводить торжества и фестивали.