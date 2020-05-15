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Придворный театр восстановят в Ружанском замке
15.05.2020 12:51 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПридворный театр воссоздают в Ружанах. Реконструкцию начали в замке Сапегов. В 18 веке дворец славился своим величием. Его главной гордостью был барочный театр, в котором работали больше ста человек. Актеры, ими были деревенские жители, играли роли на итальянском и французском языках. Посмотреть на представления приезжали даже короли. После войн от театра остались только стены. Но в архивах сохранились чертежи здания. Кроме деталей интерьера хотят воссоздать и механизмы сцены. В обновленном театре снова будут ставить барочные спектакли, а еще проводить торжества и фестивали.
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Придворный театр воссоздают в Ружанах. Реконструкцию начали в замке Сапегов. В 18 веке дворец славился своим величием. Его главной гордостью был барочный театр, в...
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